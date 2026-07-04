Prva runda Vingegaardu, Pogačar bo hitro vrnil udarec

Jonas Vingegaard je prvi nosilec rumene majice na 113. Touru, potem ko je njegova ekipa Visma Lease a Bike taktično najbolje prebrala 19,6-kilometrsko uvodno preizkušnjo. Danec na Touru vodi prvič po zmagoslavju v Parizu leta 2023, a mu Tadej Pogačar, ki je najhitreje prekolesaril ciljni klanec, diha za ovratnik. Z ekipo UAE je branilec lanske zmage zasedel 3. mesto in zaostaja 12 sekund. V Barceloni bi bil lahko že jutri njegov dan.

Novi tekmovalni format, po katerem za dosežek ekipe šteje čas prvega kolesarja v cilju namesto petega, je vsekakor poskrbel za veliko razburjenja na Montjuicu. Ena od favoriziranih ekip Netcompany Ineos je imela sladko-kisli nastop.

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Filippo Ganna in druščina so brzeli po ulicah Barcelone in morda bi tudi zmagali, če enemu od njenih adutov Kevinu Vauquelinu ne bi počila pnevmatika. V težavah sta se znašla tudi druga kandidata za visoka mesta v skupnem seštevku Egan Bernal in Thymen Arensman, tako da je moral v zaključni klanec do Olimpijskega štadiona na vso moč na pedala pritiskati 83-kilogramski Ganna.

Popoln začetek za Vismo

Italijan je pokazal, zakaj je dvakratni svetovni prvak v vožnji na čas, postavil je izjemen čas 21:55, ki je na vrhu zdržal skoraj do konca. Vse do silovitega finiša Visme Lease a Bike, pri kateri je v ravninskem delu tempo narekovalo pet kolesarjev, za bolj razgiban sklepni del pa so moči hranili Davide Piganzoli, Matteo Jorgenson in Vingegaard. Zadnja pomočnika sta danskega kapetana v idealnem položaju pripeljala v zadnji kilometer, v katerem je potrdil zmago.

Jonas Vingegaard nosi rumeno majico prvič po zmagi na Touru 2023. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

»To je popoln začetek. Jasno je, da bo Tour še dolg, vendar je to popoln začetek. Moji moštveni kolegi so opravili izjemno delo. Bili so tako močni, da mi, iskreno, ni bilo treba narediti veliko. Prepeljali so me vse do cilja, da smo osvojili etapno zmago in da smo osvojili rumeno majico. Po nekaj letih brez nje, po nekaj čudnih letih, je lepo, da to spet doživljam,« je bil kajpak zadovoljen Vingegaard, ki bi rumeno majico rad nosil tudi na cilju 26. julija v Parizu.

Najhitrejši na vzponu

Pri Pogačarjevi ekipi so imeli več težav, hitro sta odpadla Adam Yates in Nils Politt, v zaključnem delu je imel Pogačar, ki je moral skozi vso traso tudi sam narekovati tempo, ob sebi le še Isaaca del Tora. Slovenski šampion je mehiškega prvaka za seboj pustil na zadnjem vzponu. Na njem je zmanjšal zaostanek tako za Ganno kot za Vingegaardom, vendar najboljši čas klanca, zaradi katerega je oblekel pikčasto majico najboljšega hribolazca, ni bil dovolj, da bi ju prehitel. Končalo z Vingegaardovo zmago s časom 21:47 (53,95 km/h), Ganna je zaostal 8 sekund, Pogačar 12.

Tadej Pogačar je na Montjuicu zasedel 3. mesto. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

»Vedno merimo na zmago, a vseeno mislim, da smo odpeljali zelo dobro ekipno vožnjo na čas. Ob tem sem tudi zelo vesel, da je tega dneva konec. Zelo zahteven dan je, izjemno dolg. Zelo stresno je, ko se pripravljaš za teh 20 minut dirkanja z ekipo. Vendar sem danes užival, minilo je precej časa, odkar sem nastopil v ekipni vožnji na čas. Predstava je bila dobra in smo lahko zadovoljni z današnjim dnevom in zelo motivirani za naslednje dni,« je povedal Pogačar.

»Dobra novica je, da imam močne noge za v klanec. Tokrat je bil precej kratek. Isaac je opravil izjemno delo. Je izjemen moštveni kolega, celotna ekipa se je zelo dobro odrezala. Vsi so šli čez svoje meje in tudi zahvaljujoč ekipi imam danes to majico,« je v cilju nadaljeval slovenski šampion.

Ayuso pred Evenepoelom

Presenetljivo se je na 4. mesto z zaostankom 16 sekund uvrstil prvi mož ekipe Lidl Trek Juan Ayuso. Bil je tri sekunde hitrejši od Remca Evenepoela, ki je napovedoval zmago. Za seboj je v ekipi Jana Tratnika sicer pustil sokapetana Floriana Lipowitza, a višje kot na 5. mesto ni mogel.

Pod drobnogledom je bila tudi ekipa Decathlon velikega francoskega upa Paula Seixasa in izkazalo se je, da 19-letni vzhajajoči zvezdnik v naslednjih treh tednih ne bo imel najmočnejše podpore. Seixas je moral opravil levji delež dela pri ekipi, ki je zasedla 6. mesto, zaostanek 39 sekund pa mu je prinesel 10. mesto v skupnem seštevku po prvem dnevu.

Montjuic je slovenski klanec

Ta je potrdil, da ima Visma Lease a Bike več izkušenj z bojem za vrh v ekipnih vožnjah na čas ter da ji je prav prišla tudi generalka na nekdanji dirki po Dofineji, na kateri je zmagala brez Vingegaarda.

Zdi pa se, da je 2. etapa, v kateri peloton čaka 168,5 kilometra in 2500 višinskih metrov, pisana na kožo Pogačarju. Štartu v Tarragoni sledi ravninska prva polovica, nato pa je teren zelo razgiban.

Vrhunec etape bodo zaključni krogi čez Montuijc, ki je tudi tradicionalno prizorišče sklepne etape dirke po Kataloniji. Letos jo je dobil Vingegaard in prekinil triletno slovensko prevlado, saj sta bila pred njim najboljša Primož Roglič v letih 2023 in 2025 ter Pogačar leta 2024. V teh treh letih so tudi barcelonsko etapo dobila sama prestižna imena, leta 2023 Evenepoel, 2024 Pogačar in 2025 Roglič.

Jonas Vingegaard je Vismi Lease a Bike prikolesaril uvodno zmago. FOTO: Loic Venance/AFP

Na dirki po Kataloniji se kolesarji na Montjuic sicer vzpenjajo po drugi cesti. Klanec je na Volti z 2,5 kilometra in 4,6-odstotnim povprečnim naklonom daljši in bolj položen.

Jutrišnji vzpon bo z 1,6 kilometra, 9,3-odstotnim naklonom in 13-odstotnim najbolj strmim odsekom bolj spominjal na La Redoute, na katerem si je Pogačar že trikrat tlakoval pot do zmage na dirki Liege–Bastogne–Liege. Karavana ga bo morala premagati trikrat, tako kot po spustu proti mestu še ciljni vzpon do Olimpijskega štadiona (700 m, 7 %).

Profil 2. etape Toura. INFOGRAFIKA: Delo

»Najprej se moram sprostiti po tej etapi, čeprav za to ni veliko časa. Jutrišnja etapa bo zapletena, namenjena je eksplozivnim kolesarjem in bo zelo hektična v zaključku. Že prej pa je trasa nekajkrat zapletena, tako da bomo morali biti previdni. Nato bomo videli, kdo lahko zmaga,« je še povedal Pogačar.

Če bo tako eksploziven, kot je bil v pomladanskem delu sezone, bodo tekmeci jutri stežka sledili njegovim pospeškom.