Prvi favorit predčasno končal Giro

Catania - Za Valižana Gerainta Thomasa se je letošnji Giro d'Italia že končal! Kolesar britanske ekipe Ineos Grenadiers ei je namreč zlomil medenično kost na sicer prav nenavaden način, tako da je zdaj jasno, da ne more več nadaljevati prestižne italijanske dirke, na kateri je bil sicer udarni favorit za zmago. V svoji zakladnici uspehov sicer že ima lovoriko zmagovalca francoskega Toura pred dvema letoma.



Tokrat pa ga je ustavil pripetljaj z bidonom za pijačo, ki se mu je izmuznil pod kolo, izgubil je ravnotežje in se nato močno udaril na stran desne roke. Vse skupaj se je zgodilo med zahtevno 3. etapo, katere rdeča nit je bil vulkan Etna. Sprva niti ni zgledalo tako porazno za tekmovalca, toda pozneje je kolesaril 30 km za karavano, prišel v cilj z dvanajstminutnim zaostankom, nakar je bilo jasno, da je ostal brez kakršnihkoli možnosti za tekmovalni podvig. Pri zdravniškem spremstvu ekipe sprva niso sumili na kakšno hujšo poškodbo, to pa je pozneje razkril temeljit pregled z magnetno resonanco v bolnišnici.



Thomas je sprva hotel nadaljevati Giro, vendar so iz njegove ekipe že sporočili, da ga ne bo na štartu 4. etape, zato je ta dirka zanj končana.