Prvi mož evropskega kolesarstva pomirjen, prvenstvo v Sloveniji bo vrhunsko

Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki ga bo jeseni gostila Slovenija, se počasi bliža. Potem ko je organizacija doslej tekla precej počasi, je novi predsednik Kolesarske zveze Slovenije (KZS) Andraž Vehovar takoj po izvolitvi hitro stopil k delu, prvič se je sestal z ministrom za šport Matjažem Hanom in predsednikom Evropske kolesarske zveze (UEC) Enricom della Caso.

Čeprav gre za največji športni dogodek, ki ga bo Slovenija gostila v letu 2026, pa javnost o njem za zdaj še ne ve prav veliko. Pod prejšnjim predsednikom Kolesarske zveze Slovenija Pavlom Marđonovićem je ideja o EP na naših tleh resda zaživela, a je zatem organizacijsko dlje časa stagnirala.