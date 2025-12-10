  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

    Prvi Rogličev cilj je spet zmagovati

    Zasavski orel bo sezono začel na dirki Tirreno–Adriatico, poleti pa se bo osredotočil na peto zmago na Vuelti.
    Primož Roglič se bo po prihodu Remca Evenepoela v ekipo Red Bull Bora Hansgrohe lahko brez večjih pritiskov pripravil na sezono 2026. FOTO: Jaime Reina/AFP
    Primož Roglič se bo po prihodu Remca Evenepoela v ekipo Red Bull Bora Hansgrohe lahko brez večjih pritiskov pripravil na sezono 2026. FOTO: Jaime Reina/AFP
    Miha Hočevar
    10. 12. 2025 | 17:57
    10. 12. 2025 | 18:37
    4:47
    »Naša ekipa začenja novo dobo,« je novinarje na Majorki nagovoril Ralph Denk, ustanovitelj in solastnik moštva Red Bull Bora Hansgrohe. Največja novost je bila to, da ob njem nista sedela le Primož Roglič in Florian Lipowitz, temveč tudi Remco Evenepoel, prvo ime letošnjega kolesarskega prestopnega roka.

    Novo obdobje prinaša številne druge spremembe, nov obraz je bil tudi Zak Dempster, šef športnih direktorjev, ki je obelodanil načrte »rdečih bikov«. »Giulio Pellizzari bo gotovo na Giru, drugače bi imeli težave v Italiji. Ob njem bosta tudi Jai Hindley in Aleksander Vlasov. Za Tour imamo dva fanta, ki sta osvojila 3. mesto v zadnjih dveh letih. Florian Lipowitz in Remco Evenepoel bosta imela za seboj močno ekipo, Vuelta pa pripada Primožu Rogliču,« je razkril 38-letni Avstralec.

    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ukrep za lažji prehod v upokojitev

    Od januarja: Starejši od 58 let ali s 35 leti pokojninske dobe bodo lahko predlagali, da bi delali 80 odstotkov časa za 90 odstotkov plače in polne prispevke.
    Barbara Hočevar 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Avtobusni potniki plačujejo, da stojijo na Bavarcu, zaprti v oglasna sporočila

    Mestni avtobus jasno izraža, da je Ljubljana mesto za dve različni kategoriji ljudi.
    Miloš Kosec 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Državna sekretarka Melita Gabrič namesto Iztoka Mirošiča v Washigton

    Predsednica republike Nataša Pirc Musar po neuradnih informacijah blokira napotitev aktualnega veleposlanika iz ZDA v Rim.
    Uroš Esih 9. 12. 2025 | 15:59
    Preberite več
