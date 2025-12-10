Prvi Rogličev cilj je spet zmagovati

»Naša ekipa začenja novo dobo,« je novinarje na Majorki nagovoril Ralph Denk, ustanovitelj in solastnik moštva Red Bull Bora Hansgrohe. Največja novost je bila to, da ob njem nista sedela le Primož Roglič in Florian Lipowitz, temveč tudi Remco Evenepoel, prvo ime letošnjega kolesarskega prestopnega roka.

Novo obdobje prinaša številne druge spremembe, nov obraz je bil tudi Zak Dempster, šef športnih direktorjev, ki je obelodanil načrte »rdečih bikov«. »Giulio Pellizzari bo gotovo na Giru, drugače bi imeli težave v Italiji. Ob njem bosta tudi Jai Hindley in Aleksander Vlasov. Za Tour imamo dva fanta, ki sta osvojila 3. mesto v zadnjih dveh letih. Florian Lipowitz in Remco Evenepoel bosta imela za seboj močno ekipo, Vuelta pa pripada Primožu Rogliču,« je razkril 38-letni Avstralec.