Prvi veliki gorski obračun. Tour zapušča Španijo in vstopa v Francijo

Tretja etapa Dirke po Franciji in že je označena kot gorska. Kolesarje čaka skoraj 196 kilometrov dolga dirka od Granollersa do smučarskega središča Les Angles, med katero bodo premagali kar 3850 višinskih metrov. Hkrati bo to tudi prvi dan, ko bo karavana prečkala Pireneje in po uvodnih etapah v Kataloniji znova vstopila na francosko ozemlje.

Pravi gorski boj se bo začel v mestu Ripoll. Od tam se bo cesta postopoma vzpenjala proti prelazu Collada de Toses, ki ga bodo kolesarji dosegli po 36 kilometrih neprekinjenega vzpenjanja.

Cilj prve gorske etape je v smučarskem središču po 4,7 kilometra dolgem vzponu s povprečnim naklonom 4,6 odstotka. Posebej zahtevnih bo zadnjih 1,7 kilometra, kjer se cesta postavi pokonci s povprečnim naklonom 6,5 odstotka.

Trasa prve gorske etape na Touru. FOTO: Infografika Delo

Del Toro spisal zgodovino: Mehika po 36 letih znova slavi etapno zmago na Touru, Pogačar nadaljuje izjemen niz

Isaac del Toro je z zmago v drugi etapi Dirke po Franciji poskrbel za zgodovinski dosežek mehiškega kolesarstva. Kolesar moštva UAE Team Emirates XRG je Mehiki priboril prvo etapno zmago po letu 1990, njegova ekipa pa je dosegla pomemben jubilej. Tadej Pogačar je z drugim mestom še povečal svojo zbirko uvrstitev na zmagovalni oder.

Dirka po Franciji je v drugi etapi prinesla zgodovinski trenutek za Mehiko. Dvaindvajsetletni Isaac del Toro je z zmago prekinil kar 36-letno čakanje svoje države na etapni uspeh na največji kolesarski dirki na svetu. Zadnji Mehičan, ki mu je to uspelo, je bil Raúl Alcalá, zmagovalec posamičnega kronometra v Épinalu leta 1990.

Isaacov uspeh je dopolnil Tadej Pogačar, ki je osvojil drugo mesto in tako ekipi UAE Team Emirates XRG zagotovil prvo dvojno zmago na posamezni etapi Dirke po Franciji. Moštvo je na vzponu na Montjuïc povsem nadzorovalo dogajanje ter prvič v zgodovini Toura zasedlo prvi dve mesti.

Za ekipo iz Emiratov je bil to še en mejnik. Dosegla je že 40. etapno zmago na Dirki po Franciji. Začetki tega uspešnega niza segajo v leto 1999, ko je Ludo Dierckxsens v dresu tedanje ekipe Lampre-Daikin-Colnago slavil v etapi s ciljem v Saint-Étiennu.

Pogačar je z drugim mestom še utrdil svoj položaj med največjimi zvezdniki sodobnega Toura. To je bila že njegova 41. uvrstitev med najboljše tri na posamezni etapi francoske pentlje. Na večni lestvici je tako prehitel Francoza Charlesa Pélissierja in Luksemburžana Françoisa Faberja. V svoji zbirki ima zdaj 21 etapnih zmag, 12 drugih in osem tretjih mest, od najboljše deseterice vseh časov pa ga loči le še ena uvrstitev na stopničke.

Kljub vsemu, Jonas Vingegaard, ostaja v rumenem. FOTO: Loic Venance Afp

Skupni vrstni red ostaja v znamenju največjih tekmecev zadnjih let. Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard sta že 52. skupaj zasedla prvi dve mesti v skupni razvrstitvi Toura, vendar se je tokrat to zgodilo prej kot kadar koli doslej. Od 17. etape leta 2021 sta vodilni mesti tekmecem prepustila le 39-krat, kar priča o njuni izjemni prevladi v zadnjih sezonah.

Druga etapa je prinesla tudi veselje za nizozemsko ekipo Caja Rural Seguros RGA. Alex Molenaar je prvi prečkal vrh vzpona Côte de Begues in si zbral dovolj točk za pikčasto majico najboljšega hribolazca. Postal je prvi Nizozemec po Woutu Poelsu pred petimi leti, ki bo oblekel to prestižno majico, obenem pa je moštvu Caja Rural Seguros RGA priboril sploh prvo vodilno majico na Dirki po Franciji.

Letošnja izvedba Toura je postavila tudi geografski mejnik. Tarragona je s svojo lego na 41°07' severne zemljepisne širine postala najjužnejše etapno prizorišče v zgodovini Dirke po Franciji. S tem je prehitela korziški Porto-Vecchio, ki je gostil veliki start jubilejne 100. izvedbe Toura leta 2013. Takrat je karavana obiskala tudi Bonifacio na skrajnem jugu Korzike, vendar je bila Tarragona še nekoliko južneje in je postavila nov zgodovinski rekord.

S spremljanjem 3. etape v živo začnemo ob 15. uri