Prvo sito za skupni seštevek Gira

Četrta etapa je na papirju označena že kot prava gorska. Trije klanci segajo več kot tisoč metrov nad morjem in vsi trije so uvrščeni v drugo težavnostno kategorijo.

Etapa od Venose do Laga Lacena je dolga 175 kilometrov. Že takoj po startu kolesarje čaka klanec in najbrž se bo spet manjša skupinica ubežnikov hitro organizirala in oddaljila od glavnine. Lahko pa bo boj za beg trajal vse do prvega kategoriziranega klanca, ki jih čaka po dobrih 50 kilometrih dirkanja.

Passo delle Crocelle je 13,5 kilometra dolg vzpon s povprečnim naklonom 4,3 odstotka. Potem kolesarje čaka 20 kilometrov dolg spust do vznožja Mura Lucana, na vrhu katerega pa ne bo gorski, temveč leteči cilj, ki bo služil samo kot odskočna deska za mučenje proti drugemu gorskemu cilju, ki je na vrhu 1136 metrov visokega Valica Monte Carruozzo. Tam je drugi današnji gorski cilj, klanec je dolg 8,8 kilometra, povprečen naklon pa je 4,9-odstoten.

Po 16 kilometrov dolgem spustu spet sledi »lažna« ravnina vse do 150. kilometra današnje četrte etape. Potem sledi »veselica«! Najprej kratek spust in potem klanec, dolg 9,6 kilometra, s 6,2-odstotnim naklonom, ampak vmes klanec postane prav pasji, kolesarji takemu klancu pravijo stopnišče, ampak nekdo je vmes pozabil zgraditi eno stopnico. Gorski cilj je na vrhu Colle Molella, resnični cilj etape pa še tri kilometre naprej, 750 metrov je spusta, preostala cesta je ravna.

Nazadnje je na Giru v Lagu Lacena leta 2012 slavil Domenico Pozzovivo, in to s soliranjem. Pozzovivo je s 40 leti najstarejši in najbolj izkušen kolesar na letošnji dirki po Italiji.

Bo Rogli potipal Evenepoelov pulz?

Današnja etapa je idealna za tipanje srčnega utripa med tekmeci. Če ne prej, jih bodo najverjetneje podplati zasrbeli na zadnjem klancu. Tako kot kolesarji radi rečejo; današnja etapa bo pokazala, kdo ne bo zmagal na letošnjem Giru. Lahko pa se zgodi, da bo Remco Evenepoel že danes hotel dokazati, da letos sploh ne namerava sleči rožnate majice.

Remco je rekel, da bi za nekaj etap rad predal rožnato majico. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Spremljanje v živo začnemo ob 15. uri