Prvo zlato v Švico, najboljša Slovenka 33.

Švicarka Mara Winter je zmagovalka prve cestne dirke na evropskem prvenstvu v Sloveniji. V Šenčurju in okolici je po 88,4 km oziroma štirih krogih tekme za mlajše članice ugnala Nizozemko Nienke Vinke, do brona pa je prišla Slovakinja Viktoria Hladonova. Najboljša Slovenka je bila Pija Galof na 33. mestu.

Galof je bila edina od domačih kolesark, ki je do polovice trase še ohranjala stik z najboljšimi, medtem ko so ostale hitro zaostale. Že po prvem krogu so odpadle Zoja Ferlež, Anet Trakonja, Emilie Patru in Taja Mehle, medtem ko je v drugem popustila Špela Pugelj.

V boju za prvi komplet odličij je odločitev padla v zadnjem krogu, ko je skupina zasledovalk ujela napadalki iz tretjega kroga, to sta bili Winter in Nizozemka Megan Arens. Slednji sta si po tretjem krogu nabrali dobro minuto naskoka pred zasledovalkami, a sta v zadnjem krogu s prečkanjem Možjance (2,1 km/10,2 %) Vinke in Chladonova nadoknadili razliko, o kolajnah pa je odločil sprint v Šenčurju. V njem je bila najmočnejša Winter, ki je končala pred Vinke in svetovno prvakinjo iz Montreala Chladonovo, medtem ko je Arens na četrtem mestu zaostala štiri sekunde.

»Ne morem verjeti, zdi se mi, kot da sanjam,« je uvodoma povedala za organizatorje. »Vzpon je zelo strm, tudi po koncu tega pa je bilo še nekaj 'kucljev'. Zadnji del klanca na Možjanco je res zahteven. Nisem si niti drznila sanjati o čem takem. Nikoli nisem tega pričakovala. Zame je to velika stvar,« je o naslovu še dejala 20-letna Švicarka.

Najboljša Slovenka Galof je ciljno črto prečkala kot 33. z zaostankom dobrih šestih minut. Med ostalimi Slovenkami je bila Pugelj 51. z zaostankom 15 minut, Ferlež je bila 57., Patru pa 59., obe sta zaostali več kot 25 minut.