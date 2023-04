Rad bi verjel, da sta Roglič in Evenepoel premagljiva

V nadaljevanju preberite:

Prireditelji 106. Gira, ki se bo čez teden dni začel v pokrajini Abruci, lahko rečejo, da je že skoraj vse nared za dirko. Vendar niso brez skrbi, številne visokogorske ceste so prejele nove pošiljke snega. Na prizorišču prve gorske bitke za kolesarje v 7. etapi, 2130 m visokem Gran Sassu, naj bi ga bilo zaradi zametov ponekod tudi pet metrov. Cesta bo do prihoda karavane pripravljena, obljubljajo lokalne oblasti, tako kot Geraint Thomas napoveduje bitko za rožnato majico s Primožem Rogličem in Remcom Evenepoelom.