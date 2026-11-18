Še vedno iz dneva v dan čakamo na novico, kje bo prihodnje leto kolesaril slovenski kolesarski as Primož Roglič. Daniel Benson, novinar, ki se specializira prav za kolesarske prestope, je na svoji strani zapisal, da bo javnost za Rogličevo odločitev izvedela že do konca tega tedna. O nadaljevanju kariere priljubljenega kolesarja pa je govoril tudi Ralph Denk, njegov dosedanji šef pri Red Bull Bori Hansgrohe. »Zelo ga spoštujem in cenim vse, kar je dosegel v karieri. Najboljša leta je preživel pri Vismi, a tudi pri nas je bil uspešen. Toda kaj sledi? Leto dirkanja v manjši ekipi? Ni človek, ki bi bil zadovoljen s tem, da uči mlade fante. Je zmagovalec. Čisti zmagovalec. Če bi bil na njegovem mestu, bi končal, vendar je odločitev njegova,« je dejal vodja nemške zasedbe, v kateri ...