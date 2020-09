FOTO:Rasmussen: Odločil bo dvoboj Roglič – Bernal

Najmočnejša nizozemska kolesarska ekipa se ni vedno imenovala Jumbo Visma. Nekoč je bila znana kot Rabobank, katerega barve je branil tudi Michael Rasmussen, danski hribolazec, ki je bil leta 2007 na poti proti prepričljivi zmagi na Touru. Tedaj je njegovo kariero presekala dopinška afera. Zdaj Tour spremlja kot komentator danskega časnika Ekstra Bladet in pričakuje, da se bosta za rumeno majico udarila Primož Roglič in Egan Bernal.»Jumbo Visma ima s Primožem Rogličem v svojih vrstah številko ena na svetu. Kjer štarta, običajno tudi zmaga. To velja tudi za Egana Bernala, tako da pričakujem, da bosta med seboj odločala o 1. ...