Ravninska etapa s klancem 1. kategorije. Čudna etapa po besedah Tadeja Pogačarja

Najdaljša etapa poteka proti Vogezom, Ballon d'Alsace bo zadnji veliki preizkus pred ciljem v Belfortu

Zahteven zaključek z vzponom na legendarni Ballon d'Alsace in hitrim spustom proti Belfortu obeta razburljivo bitko za etapno zmago. Največ možnosti bodo imeli pogumni napadalci, odlični spustaši in kolesarji z močnim zaključnim sprintom.

Etapa se začne v Dolu in sprva poteka po valovitem terenu proti severovzhodu. Prvih 150 kilometrov ne bo večjih težav, nato pa se začne odločilni del dneva.

Prvi resnejši vzpon je Col des Croix, dolg 5,4 kilometra s povprečnim naklonom 4,9 odstotka. Po spustu v dolino reke Moselle sledi osrednji izziv etape, vzpon na Ballon d'Alsace, eden najbolj zgodovinskih klancev Dirke po Franciji.

Prav Ballon d'Alsace je bil namreč leta 1905 prvi pravi gorski prelaz v zgodovini Toura. Tokrat bodo kolesarji premagali 8,7 kilometra dolg vzpon s povprečnim naklonom 6,9 odstotka, najstrmejši odseki pa dosežejo 8,8 odstotka. Gre za vzpon, ki ni ekstremno strm, vendar s svojo dolžino in enakomernim ritmom postopoma izčrpava noge. Vrh je približno 30 kilometrov pred ciljem.

13. etapa 113. dirke po Franciji. FOTO: Infografika Delo

Po vrhu sledi dolg in tehnično zahteven spust, nato pa cesta večinoma rahlo pada vse do Belforta. Vendar tudi zaključek ni povsem miren, približno pet kilometrov pred ciljem kolesarje čaka še 800 metrov dolg odsek z osemodstotnim naklonom, ki bi lahko odločil zmagovalca, predvsem če bo v ospredju manjša skupina ubežnikov.

Belfort bo ciljno mesto gostil prvič po letu 1978, ko je etapno zmago osvojil Belgijec Marc Demeyer, ki je v sprintu premagal Nizozemca Jan Raasa.

Če glavnina ne bo popolnoma nadzorovala dogajanja, bi lahko bila prav ta etapa ena najboljših priložnosti za uspešen pobeg in zmago kolesarja iz ubežne skupine.