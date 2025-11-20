  • Delo mediji d.o.o.
    Kolesarstvo

    Razvpiti »Super Mario« Cipollini pristal v bolnišnici

    Nekdanji italijanski kolesarski zvezdnik, pred dvema desetletjema najboljši šprinter na svetu, ima težave s srcem.
    Mario Cipollini je bil pravi kolesarski superzvezdnik, ki je pogosto polnil rumene strani časopisov. FOTO: Twitter
    Galerija
    Mario Cipollini je bil pravi kolesarski superzvezdnik, ki je pogosto polnil rumene strani časopisov. FOTO: Twitter
    N. Gr.
    20. 11. 2025 | 17:12
    20. 11. 2025 | 17:55
    1:38
    A+A-

    Nekdaj najboljši šprinter na svetu Mario Cipollini je med kariero prah dvigoval tudi zaradi ekscentričnega obnašanja izven dirk, nekoč je vožnjo na čas odpeljal celo v tigrastem kostumu, bil je pravi italijanski zvezdnik, ki je znal razdvajati javno mnenje.

    Po koncu kariere je kolesarski »plejboj« zakorakal v poslovne vode, občasno tudi komentira dirke za italijanske medije, v zadnjem času pa so ga ustavile zdravstvene težave. V zadnjih dneh je pristal v bolnišnici, ker ima težave s srcem: »Lani so mi vgradili spodbujevalnik srca, v zadnjih dneh pa sem izvedel, da je šlo nekaj narobe. Moral sem na operacijo, ki je minila uspešno, čeprav moje srce še vedno malo nori. Sem v rokah izjemnih ljudi, ne popuščam niti za milimeter.«

    58-letni Cipollini je v karieri osvojil kar 42 etapnih zmag in štiri ciklamne majice najboljšega šprinterja na dirki po Italiji, dvanajstkrat je bil najhitrejši tudi na etapah dirke po Franciji. 

    Super Mario je imel najboljšo sezono kariere leta 2002, ko je postal svetovni prvak in dobil klasiko Milano – Sanremo.

    Mario Cipollini je v izjemni karieri slavil 42 etapnih zmag na Giru in 12 na Touru. Foto Frane Kranjec/prijavim.se
    Mario Cipollini je v izjemni karieri slavil 42 etapnih zmag na Giru in 12 na Touru. Foto Frane Kranjec/prijavim.se

    Šport  |  Kolesarstvo
    Pogovor

    Pogačar išče nove izzive, želi si zmage v Sanremu in Roubaixu

    Slovenski kolesar Tadej Pogačar je v pogovoru za Marco ocenil sezono 2025 ter spregovoril o ciljih za naslednje leto in o svojih konkurentih.
    20. 11. 2025 | 11:47
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Šport  |  Kolesarstvo
    Davide Cassani

    Tadej Pogačar je dirkal kot kolesarski superjunak

    Italijanski strokovnjak Davide Cassani pričakuje še tri leta prevlade Slovenca. Primož Roglič bi lahko bil režiser zmag Red Bulla.
    Miha Hočevar 18. 11. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Italiji

    Roglič bo odgovor dobil 1. decembra

    Prireditelji dirke po Italiji bodo 1. decembra objavili trasi moške in ženske dirke, nastop naj bi zanimal tudi Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda.
    14. 11. 2025 | 05:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Poškodba napadalca

    Manchester United odgovoril Keku, Šeška ne bo na Brdo

    Manchester United je z zamudo dostavil izvide Benjamina Šeška, ki potrjujejo, da slovenski napadalec ne bo igral proti Kosovu in Švedski.
    10. 11. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Lestvica najbogatejših

    Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

    Večino seznama zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij. Dončić na robu prve četrtine lestvice kot prvi športnik z več kot stomilijonskim premoženjem.
    Janez Tomažič 19. 11. 2025 | 03:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Razkrit obstoj zakulisnih pogajanj med ZDA in Rusijo

    Moskva in Washington sta domnevno sestavila mirovni sporazum, o katerem morata prepričati še Kijev in evropske države.
    Boris Čibej 19. 11. 2025 | 17:22
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Spletna trgovina

    Nova dajatev za poceni kitajsko blago iz Temuja in Sheina

    Obseg spletnih nakupov v državah tretjega sveta se je podvojil, evropski trgovci opozarjajo na nelojalno konkurenco.
    Maja Grgič 19. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mario CipollinikolesarstvoTour de FranceGiro d italiaItalijaoperacija

