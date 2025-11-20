Razvpiti »Super Mario« Cipollini pristal v bolnišnici

Nekdaj najboljši šprinter na svetu Mario Cipollini je med kariero prah dvigoval tudi zaradi ekscentričnega obnašanja izven dirk, nekoč je vožnjo na čas odpeljal celo v tigrastem kostumu, bil je pravi italijanski zvezdnik, ki je znal razdvajati javno mnenje.

Po koncu kariere je kolesarski »plejboj« zakorakal v poslovne vode, občasno tudi komentira dirke za italijanske medije, v zadnjem času pa so ga ustavile zdravstvene težave. V zadnjih dneh je pristal v bolnišnici, ker ima težave s srcem: »Lani so mi vgradili spodbujevalnik srca, v zadnjih dneh pa sem izvedel, da je šlo nekaj narobe. Moral sem na operacijo, ki je minila uspešno, čeprav moje srce še vedno malo nori. Sem v rokah izjemnih ljudi, ne popuščam niti za milimeter.«

58-letni Cipollini je v karieri osvojil kar 42 etapnih zmag in štiri ciklamne majice najboljšega šprinterja na dirki po Italiji, dvanajstkrat je bil najhitrejši tudi na etapah dirke po Franciji.

Super Mario je imel najboljšo sezono kariere leta 2002, ko je postal svetovni prvak in dobil klasiko Milano – Sanremo.