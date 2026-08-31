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PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

Rdeči biki imajo načrt, po zmago s Primožem Rogličem

Zasavski orel je v boljšem položaju, kot so pričakovali v njegovi ekipi, pravi športni direktor Patxi Villa.
Primož Roglič v karavani Vuelte najbolje ve, kako osvojiti rdečo majico. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Galerija
Primož Roglič v karavani Vuelte najbolje ve, kako osvojiti rdečo majico. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Miha Hočevar
31. 8. 2026 | 15:44
31. 8. 2026 | 15:47
4:41
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Po odstopu Tadeja Pogačarja se začenja nova dirka, pravzaprav se je že začela z nedeljsko 9. etapo, ki je postavila izhodišča za drugi teden 81. Vuelte. V rdeči majici je prvič Enric Mas (Movistar), njegov najbližji zasledovalec pa je Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), ki zaostaja 1:18. Na štartu v Monaku v njegovi ekipi niso računali na realne možnosti za njegovo peto zmagoslavje, zdaj je vse drugače. Gremo po zmago, sporočajo »rdeči biki«.

»Ta čas nam gre, kot smo pričakovali, morda še nekoliko bolje. Borili se bomo še naprej. Primož je tisti, ki najbolje ve, kako je zmagati na Vuelti. Gremo ponjo,« je povedal športni direktor Patxi Villa.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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