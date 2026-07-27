  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Rekorder Pogačar je sam zaslužil 50-krat več kot zadnje moštvo

Po koncu dirke po Franciji je čas tudi za analizo delitve denarnega sklada v vrednosti 2,3 milijona dolarjev. Na vrhu je pričakovano moštvo UAE Emirates.
Tadej Pogačar je na Touru zaslužil največ doslej. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
Galerija
Tadej Pogačar je na Touru zaslužil največ doslej. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
N. Gr.
27. 7. 2026 | 14:27
27. 7. 2026 | 14:30
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Tadej Pogačar je po peti zmagi na dirki po Franciji prepričljivo osvojil tudi vrh lestvice denarnih nagrad. Slovenski šampion je na letošnjem Touru zaslužil 611.980 evrov, njegova ekipa UAE Team Emirates-XRG pa je v treh tednih dirkanja zbrala kar 832.750 evrov, kar je več kot tretjino celotnega nagradnega sklada v višini 2,3 milijona evrov.

image_alt
Pogačar ne mara klubov, šel bo tudi po šestico in sedmico (VIDEO)

Največji delež Pogačarjevega zaslužka predstavlja 500.000 evrov za skupno zmago, dodatne nagrade pa je prejel za pet etapnih zmag in kar 16 dni v rumeni majici vodilnega. Drugouvrščeni na lestvici zaslužkov je Remco Evenepoel z 247.800 evri, tretji pa Pogačarjev moštveni kolega Isaac del Toro, ki je za tretje mesto v skupnem seštevku prejel 155.450 evrov.

Prevlada UAE Team Emirates-XRG je bila izrazita tudi v ekipni razvrstitvi. Moštvo je zbralo skoraj trikrat več nagrad kot drugouvrščena ekipa Red Bull-Bora-Hansgrohe, ki je prejela 288.160 evrov. Na tretjem mestu je končala Lidl-Trek z 204.870 evri, predvsem po zaslugi zelene majice Madsa Pedersena, etapne zmage ter visokih uvrstitev Mattiasa Skjelmoseja in Juana Ayusa v skupnem seštevku.

Pri zbiranju denarnih nagrad so bili uspešni tudi preostali nosilci majic. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
Pri zbiranju denarnih nagrad so bili uspešni tudi preostali nosilci majic. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

Med posamezniki je visoko na lestvici zaslužkarjev tudi Richard Carapaz, ki je z dvema etapnima zmagama in nazivom najbolj borbenega kolesarja dirke zaslužil več kot številni višje uvrščeni v skupnem seštevku. Posebej se je izkazal tudi Baptiste Veistroffer, ki je s tremi nagradami za najbolj borbenega kolesarja posamezne etape zbral 15.900 evrov.

Končni razrez nagrad razkriva tudi velike razlike med ekipami. Več kot 100.000 evrov je zaslužilo le pet moštev, na dnu lestvice pa je končal Picnic PostNL, ki je po treh tednih dirkanja prejel le 12.770 evrov, torej 50-krat manj kot Pogačar. 

V profesionalnem kolesarstvu se sicer denarne nagrade praviloma razdelijo med kolesarje in člane spremljevalnega osebja po odbitju vseh kazni, prejetih med dirko, zato končni zneski ne ostanejo le najboljšim posameznikom. V primeru zmagovalca Toura praviloma velja, da se denarni nagradi odpove in celoten znesek razdeli moštvu, ki mu je pomagalo do uspeha.

Mesto Ekipa Zaslužek
1. UAE Team Emirates-XRG 832.750 evrov
2. Red Bull-Bora-Hansgrohe 288.160 evrov
3. Lidl-Trek 204.870 evrov
4. Decathlon CMA CGM 165.530 evrov
5. EF Education-EasyPost 124.160 evrov
6. Alpecin-Premier Tech 86.840 evrov
7. Bahrain Victorious 86.820 evrov
8. Visma-Lease a Bike 71.210 evrov
9. Soudal-QuickStep 65.810 evrov
10. Uno-X Mobility 45.660 evrov
11. Jayco-AlUla 44.020 evrov
12. XDS-Astana 39.920 evrov
13. NSN 37.100 evrov
14. Intermarché-Lotto 35.690 evrov
15. Pinarello-Q36.5 31.350 evrov
16. TotalEnergies 23.920 evrov
17. Netcompany Ineos 23.760 evrov
18. Movistar 18.790 evrov
19. Tudor 16.760 evrov
20. Cofidis 15.440 evrov
21. Groupama-FDJ United 14.700 evrov
22. Caja Rural-Seguros RGA 13.570 evrov
23. Picnic PostNL 12.770 evrov

Sorodni članki

Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Pogačar ne mara klubov, šel bo tudi po šestico in sedmico (VIDEO)

Dirka po Franciji je končana, črto pod šampionski Tour Tadeja Pogačarja sta v videokomentarju potegnila Nejc Grilc in Miha Hočevar.
27. 7. 2026 | 11:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Pogačar je navdušil ves svet, ga zdaj čaka Vuelta?

Po velikem mejniku Tadeja Pogačarja dežujejo čestitke in hvalnice na račun najboljšega vseh časov. Ga zdaj čaka še nastop na dirki po Španiji?
Matic Rupnik 27. 7. 2026 | 09:59
Preberite več
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Šampion Pogačar: Zdaj je čas za zabavo!

Dirka po Franciji je končana, Tadej Pogačar je tudi za konec pripravil šov in se veselil svoje pete rumene majice. Zdaj je zapisan v zgodovino.
26. 7. 2026 | 20:28
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Priklon Tadeju Pogačarju, največjemu vseh časov

Doslej so se na seznam velikanov Toura smele vpisati le zahodnoevropske države z največjo kolesarsko tradicijo, zdaj je med njimi tudi Slovenija.
Miha Hočevar 26. 7. 2026 | 20:26
Preberite več
Novice  |  Svet
Rusija

Po tragediji na Elbrusu velika žalost v Bosni in Hercegovini

Na gori Elbrus je umrlo pet planincev, zdravnikov iz Zenice, žalost objela celotno BiH.
26. 7. 2026 | 11:43
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Zadnja etapa

Pogačar je tudi na zadnji etapi poskrbel za spektakel

Takega zaključka na Touru že dolgo nismo videli. Spet je bil v glavni vlogi Kralj Tadej.
Miroslav Cvjetičanin 26. 7. 2026 | 17:56
Preberite več
Video
Šport  |  Drugo
Spektakel v Džedi,

Britanec dvakrat v nokdavnu, a po 273 sekundah nokavtiral Albanca

Boksar Anthony Joshua je »preživel« dvoboj pred dolgo pričakovanim britanskim obračunom s Tysonom Furyjem. Kristiana Prengo nokavtiral v drugi rundi.
26. 7. 2026 | 08:25
Preberite več
Šport  |  Nogomet
NZS

Slavko Vinčić sklenil sodniško kariero

Slovenski sodnik Slavko Vinčić je končal uspešno sodniško kariero. Sodil je v finalu evropske lige, lige prvakov in nazadnje tudi v finalu svetovnega prvenstva.
27. 7. 2026 | 07:32
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Ljubljanske mlekarne: kjer se delo prepleta z družino in prijateljstvom

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Delo 27. 7. 2026 | 14:18
Preberite več
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dreame X60 Ultra Complete – tehnološki vrhunec

Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
Promo Delo 27. 7. 2026 | 08:45
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Kadri

Štipendiranje kot dolgoročna naložba v razvoj mladih

Podjetja mladim ponujajo finančno podporo, izvedbo praks in pridobivanje izkušenj v mednarodnem okolju.
Marjana Kristan Fazarinc 27. 7. 2026 | 11:10
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Obnovljivi viri energije

Slovenski investitorji lažje kot doma vlagajo na Balkanu

Dolgotrajno pridobivanje dovoljenj in omejitve v omrežju povzročajo težave vlagateljem v obnovljive vire energije.
Nejc Gole 25. 7. 2026 | 17:41
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Register dejanskih lastnikov

Kdo bo po novem lahko preverjal dejanske lastnike podjetij

Novela zakona o preprečevanju pranja denarja širi krog tistih, ki bodo imeli možnost takojšnjega vpogleda v register dejanskih lastnikov.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Čisti zrak prvič del koncepta energetske učinkovitosti

Slabša kakovost zraka v delovnih prostorih se povezuje z zdravjem, delovno učinkovitostjo zaposlenih in kakovostjo opravljenega dela.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Tour 2026Tadej Pogačardenarne nagradedirka po Franciji

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
Hokej

Jan Muršak in Jan Drozg že septembra v Ljubljani

Edini slovenski hokejist, ki je poleg izjemnega Kopitarja igral pod žarometi NHL, pri 38 letih vztraja na ledenih ploskvah. Na Dunaju objavili spored sezone.
Siniša Uroševič 27. 7. 2026 | 15:39
Preberite več
Novice  |  Svet
Gorica

V italijanski Gorici bo spomenik 616 partizanom, večinoma slovenskim

Spomenik partizanom, ki so med drugo svetovno vojno padli v boju proti fašizmu in nacizmu, bo v goriškem Spominskem parku.
27. 7. 2026 | 15:25
Preberite več
Novice  |  Svet
Droge

Pred portugalsko obalo zasegli več kot 2,6 tone kokaina

Ocenjujejo, da bi zaseženi kokain preprodajalcem prinesel 500 milijonov evrov.
27. 7. 2026 | 15:24
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vreme

Slovenijo čaka nov vročinski val s temperaturami do 40 stopinj Celzija

Vročinski val bo predvidoma trajal vsaj deset dni, najvišje temperature pa lahko pričakujemo med 31. julijem in 6. avgustom.
27. 7. 2026 | 15:09
Preberite več
Šport  |  Nogomet
NK Olimpija

Kaj počnejo pri Olimpiji? Brečko po dveh tekmah dobil nogo

Nekdanji reprezentant Mišo Brečko je le dve tekmi zdržal na klopi Olimpije, po dveh porazih se mu je vodstvo zahvalilo za sodelovanje.
27. 7. 2026 | 14:47
Preberite več
Novice  |  Svet
Droge

Pred portugalsko obalo zasegli več kot 2,6 tone kokaina

Ocenjujejo, da bi zaseženi kokain preprodajalcem prinesel 500 milijonov evrov.
27. 7. 2026 | 15:24
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vreme

Slovenijo čaka nov vročinski val s temperaturami do 40 stopinj Celzija

Vročinski val bo predvidoma trajal vsaj deset dni, najvišje temperature pa lahko pričakujemo med 31. julijem in 6. avgustom.
27. 7. 2026 | 15:09
Preberite več
Šport  |  Nogomet
NK Olimpija

Kaj počnejo pri Olimpiji? Brečko po dveh tekmah dobil nogo

Nekdanji reprezentant Mišo Brečko je le dve tekmi zdržal na klopi Olimpije, po dveh porazih se mu je vodstvo zahvalilo za sodelovanje.
27. 7. 2026 | 14:47
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
Promo Delo 24. 7. 2026 | 09:30
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo