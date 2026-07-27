Rekorder Pogačar je sam zaslužil 50-krat več kot zadnje moštvo

Tadej Pogačar je po peti zmagi na dirki po Franciji prepričljivo osvojil tudi vrh lestvice denarnih nagrad. Slovenski šampion je na letošnjem Touru zaslužil 611.980 evrov, njegova ekipa UAE Team Emirates-XRG pa je v treh tednih dirkanja zbrala kar 832.750 evrov, kar je več kot tretjino celotnega nagradnega sklada v višini 2,3 milijona evrov.

Največji delež Pogačarjevega zaslužka predstavlja 500.000 evrov za skupno zmago, dodatne nagrade pa je prejel za pet etapnih zmag in kar 16 dni v rumeni majici vodilnega. Drugouvrščeni na lestvici zaslužkov je Remco Evenepoel z 247.800 evri, tretji pa Pogačarjev moštveni kolega Isaac del Toro, ki je za tretje mesto v skupnem seštevku prejel 155.450 evrov.

Prevlada UAE Team Emirates-XRG je bila izrazita tudi v ekipni razvrstitvi. Moštvo je zbralo skoraj trikrat več nagrad kot drugouvrščena ekipa Red Bull-Bora-Hansgrohe, ki je prejela 288.160 evrov. Na tretjem mestu je končala Lidl-Trek z 204.870 evri, predvsem po zaslugi zelene majice Madsa Pedersena, etapne zmage ter visokih uvrstitev Mattiasa Skjelmoseja in Juana Ayusa v skupnem seštevku.

Pri zbiranju denarnih nagrad so bili uspešni tudi preostali nosilci majic. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

Med posamezniki je visoko na lestvici zaslužkarjev tudi Richard Carapaz, ki je z dvema etapnima zmagama in nazivom najbolj borbenega kolesarja dirke zaslužil več kot številni višje uvrščeni v skupnem seštevku. Posebej se je izkazal tudi Baptiste Veistroffer, ki je s tremi nagradami za najbolj borbenega kolesarja posamezne etape zbral 15.900 evrov.

Končni razrez nagrad razkriva tudi velike razlike med ekipami. Več kot 100.000 evrov je zaslužilo le pet moštev, na dnu lestvice pa je končal Picnic PostNL, ki je po treh tednih dirkanja prejel le 12.770 evrov, torej 50-krat manj kot Pogačar.

V profesionalnem kolesarstvu se sicer denarne nagrade praviloma razdelijo med kolesarje in člane spremljevalnega osebja po odbitju vseh kazni, prejetih med dirko, zato končni zneski ne ostanejo le najboljšim posameznikom. V primeru zmagovalca Toura praviloma velja, da se denarni nagradi odpove in celoten znesek razdeli moštvu, ki mu je pomagalo do uspeha.