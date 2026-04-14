Rekordna vrednost Pogačarjevega dresa

Podpisan dres najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja, v katerem je zmagal na dirki Milano-Sanremo, je na dražbi prinesel rekordnih 95.100 evrov, poroča domestiquecycling.com. Svetovni prvak pa se je odločil, da bo znesek sam podvojil. Celoten izkupiček je namenjen njegovi fundaciji, ki pomaga otrokom in mladim v stiski.

Na letošnjem spomeniku Milano-Sanremo je Pogačar padel 32 km pred ciljem, nadaljeval s poškodovanim kolesom in strganim dresom, a vseeno zmagal. Dres je po zmagi podpisal, prav tako so svoj podpis dodali vsi njegovi sotekmovalci.

Fundacija je dres namenila za spletno dražbo, izklicna cena je bila 1000 evrov. Dražba je presegla pričakovanja, saj je raztrgan mavrični dres prinesel 95.100 evrov. Pogačar se je nato odločil, da bo znesek podvojil sam, celoten izkupiček pa je šel v njegovo dobrodelno ustanovo.

Po nesreči pred prvim ključnim klancem na Cipresso se je Pogačar prebil nazaj v boj za zmago in s pomočjo sotekmovalcev obrnil potek dirke. Na koncu je zmago odločil v sprintu proti Britancu Tomu Pidcocku, in ciljno črto prečkal v raztrganem mavričnem dresu.

Namesto da bi poškodovan komplet zavrgel, se je odločil, da ga bo prodal na dražbi, kar je zdaj privedlo do najvišje cene, plačane za kolesarski dres doslej.

Sredstva so namenjena fundaciji, ki jo je ustanovil s partnerico Urško Žigart, ki se osredotoča na podporo mladim športnikom in pomoč posameznikom, ki okrevajo po hudih boleznih.

Dobrodelni vidik je stalna tema v Pogačarjevi karieri. Po besedah njegovega agenta Alexa Carere, ki je to razkril v podkastu Domestique Hotseat, se prihodki od osebnih sponzorskih pogodb pogosto preusmerijo v Pogačarjevo razvojno ekipo in njegovo fundacijo, namesto da bi jih porabil sam.

To ni prvič, da je predmet, povezan s Pogačarjem, na dražbi pritegnil veliko zanimanja. Decembra je bilo kolo Colnago, s katerim se je vozil na Mont Ventouxu med dirko po Franciji 2025, pri dražbeni hiši Sotheby's prodano za 163.430 evrov, kar je daleč preseglo njegovo ocenjeno vrednost.