Rekordna vrednost Pogačarjevega dresa

Najboljši svetovni kolesar bo znesek v višini 95.100 evrov podvojil in ga namenil otrokom ter mladim v stiski.
Tadeju Pogačarju na dirki Milano-Sanremo nihče ni bil kos. FOTO: Milanosanremo.it
Tadeju Pogačarju na dirki Milano-Sanremo nihče ni bil kos. FOTO: Milanosanremo.it
STA, Š. R.
14. 4. 2026 | 15:24
Podpisan dres najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja, v katerem je zmagal na dirki Milano-Sanremo, je na dražbi prinesel rekordnih 95.100 evrov, poroča domestiquecycling.com. Svetovni prvak pa se je odločil, da bo znesek sam podvojil. Celoten izkupiček je namenjen njegovi fundaciji, ki pomaga otrokom in mladim v stiski.

Na letošnjem spomeniku Milano-Sanremo je Pogačar padel 32 km pred ciljem, nadaljeval s poškodovanim kolesom in strganim dresom, a vseeno zmagal. Dres je po zmagi podpisal, prav tako so svoj podpis dodali vsi njegovi sotekmovalci.

Fundacija je dres namenila za spletno dražbo, izklicna cena je bila 1000 evrov. Dražba je presegla pričakovanja, saj je raztrgan mavrični dres prinesel 95.100 evrov. Pogačar se je nato odločil, da bo znesek podvojil sam, celoten izkupiček pa je šel v njegovo dobrodelno ustanovo.

Po nesreči pred prvim ključnim klancem na Cipresso se je Pogačar prebil nazaj v boj za zmago in s pomočjo sotekmovalcev obrnil potek dirke. Na koncu je zmago odločil v sprintu proti Britancu Tomu Pidcocku, in ciljno črto prečkal v raztrganem mavričnem dresu.

Namesto da bi poškodovan komplet zavrgel, se je odločil, da ga bo prodal na dražbi, kar je zdaj privedlo do najvišje cene, plačane za kolesarski dres doslej.

Sredstva so namenjena fundaciji, ki jo je ustanovil s partnerico Urško Žigart, ki se osredotoča na podporo mladim športnikom in pomoč posameznikom, ki okrevajo po hudih boleznih.

Dobrodelni vidik je stalna tema v Pogačarjevi karieri. Po besedah njegovega agenta Alexa Carere, ki je to razkril v podkastu Domestique Hotseat, se prihodki od osebnih sponzorskih pogodb pogosto preusmerijo v Pogačarjevo razvojno ekipo in njegovo fundacijo, namesto da bi jih porabil sam.

To ni prvič, da je predmet, povezan s Pogačarjem, na dražbi pritegnil veliko zanimanja. Decembra je bilo kolo Colnago, s katerim se je vozil na Mont Ventouxu med dirko po Franciji 2025, pri dražbeni hiši Sotheby's prodano za 163.430 evrov, kar je daleč preseglo njegovo ocenjeno vrednost.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

Van Aert je kriptonit za supermana Pogačarja

Slovenski kolesarski šampion se bo v prihodnje gotovo vrnil po zmago v Roubaixu, zdaj prihaja njegov teren.
Miha Hočevar 13. 4. 2026 | 15:40
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Misija Roubaix

Tadej Pogačar v Sanremu zmagal z zlomljenim okvirjem

Za slovenskega kolesarskega šampiona se je že v cilju prvega spomenika začela misija Roubaix, pravi njegov mehanik Boštjan Kavčnik.
Miha Hočevar 23. 3. 2026 | 15:23
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Milano - Sanremo

Osupljivi podatki Pogačarjeve mojstrovine kariere

Svetovnemu prvaku se je na Ligurijski obali odvalilo veliko breme z ramen, kljub padcu je pokazal za tekmece skrb zbujajočo raven pripravljenosti.
Nejc Grilc 23. 3. 2026 | 10:45
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Janša v odzivu na madžarske volitve zbadljivo nad Levico in Svobodo

SD in Levica pozdravljata poraz Viktorja Orbána, SDS o ekstremistih in zblojencih, pri NSi in Demokratih čestitajo Pétru Magyaru.
13. 4. 2026 | 11:02
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Dvanajst zakonov v 48 urah: politični dren v novem sklicu parlamenta

Po volitvah: Predsednica prihodnji teden s poslanci o mandatarju. Urejali bi od dohodnine in študentov do dolgotrajne oskrbe.
Barbara Hočevar 13. 4. 2026 | 19:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Stevanović o overjeni izjavi: Ljudje so nas postavili za sodelavce Janši

Napovedal je, da bo stranka Resni.ca podprla tistega mandatarskega kandidata, ki bo prvi zbral dovolj glasov in uskladil program z njimi.
13. 4. 2026 | 12:12
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Stevanović: Še dan pred petkom sem bil za Svobodo največji kralj

Novoizvoljeni predsednik državnega zbora se je odzval na trditve Mateja Graha, da je za položaj lobiral pri stranki Roberta Goloba.
14. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
NAMIG

Doživite Hrvaško drugače in brez gneče

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 12:51
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Intervju

Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Bruno Glaser

Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Poslovne nepremičnine

Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Nove tehnologije

Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Gospodarstvo  |  Novice
Letalska industrija

Bruselj opozarja pred težavami z oskrbo z letalskim gorivom

Industrijsko združenje je zaprosilo Evropsko komisijo, naj EU uvede vrsto kriznih ukrepov.
14. 4. 2026 | 15:37
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Promet

Vipavska hitra cesta zaprta zaradi gorečega vozila

Promet je ustavljen v obe smeri med Vipavo in Nanosom.
14. 4. 2026 | 15:28
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
kolesarstvo

Rekordna vrednost Pogačarjevega dresa

Najboljši svetovni kolesar bo znesek v višini 95.100 evrov podvojil in ga namenil otrokom ter mladim v stiski.
14. 4. 2026 | 15:24
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Vpliv vojne v Iranu

Denarni sklad znižal napoved gospodarske rasti za 0,2 odstotne točke

Po osnovnem scenariju Slovenija letos z dvoodstotno rastjo BDP, inflacija bo zrasla za 2,9 odstotka.
Nejc Gole 14. 4. 2026 | 15:17
Preberite več
Magazin  |  Potovanja
Pred poletno sezono

Slap Savica trenutno brez vstopnine, TD Bohinj: Nastaja velika škoda

Društvo, ki za poti na slap skrbi 70 let, poziva, da je treba čim prej najti rešitev, skladno z novelo zakona o ohranjanju narave.
14. 4. 2026 | 15:04
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
kolesarstvo

Rekordna vrednost Pogačarjevega dresa

Najboljši svetovni kolesar bo znesek v višini 95.100 evrov podvojil in ga namenil otrokom ter mladim v stiski.
14. 4. 2026 | 15:24
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Vpliv vojne v Iranu

Denarni sklad znižal napoved gospodarske rasti za 0,2 odstotne točke

Po osnovnem scenariju Slovenija letos z dvoodstotno rastjo BDP, inflacija bo zrasla za 2,9 odstotka.
Nejc Gole 14. 4. 2026 | 15:17
Preberite več
Magazin  |  Potovanja
Pred poletno sezono

Slap Savica trenutno brez vstopnine, TD Bohinj: Nastaja velika škoda

Društvo, ki za poti na slap skrbi 70 let, poziva, da je treba čim prej najti rešitev, skladno z novelo zakona o ohranjanju narave.
14. 4. 2026 | 15:04
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Električni avto? Zdaj je pravi čas!

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 09:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Intervju z Larsom Sudmannom

BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
Preberite več

