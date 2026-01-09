  • Delo mediji d.o.o.
    Kolesarstvo

    Toni Mulec se bliža deseterici, velike težave Simona Marčiča

    Za Tonijem Mulcem je na reliju Dakar zelo uspešen dan, medtem ko je Simonu Marčiču šlo narobe prav vse.
    Toni Mulec se približuje prvi deseterici. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
    Galerija
    Toni Mulec se približuje prvi deseterici. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
    M. Ru., STA
    9. 1. 2026 | 16:00
    9. 1. 2026 | 18:08
    2:51
    A+A-

    Slovenski motociklist Toni Mulec je 326 km dolgo šesto etapo vzdržljivostnega relija Dakar v Savdski Arabiji končal na visokem osmem mestu. V svoji kategoriji rally 2 je bil drugi za Južnoafričanom Michaelom Dochertyjem (+9:33), za najboljšim Američanom Rickyjem Brabcem pa je zaostal 12:06 minute. Simon Marčič je po hudih težavah osvojil 87. mesto.

    image_alt
    V bitko s puščavo tudi letos dva slovenska motociklista

    Na vrhu je bil med motoristi danes Brabec, ki je za 1:14 minute na trasi med Hailom in Rijadom prehitel Španca Tosho Schareino. Tretje mesto je s tremi sekundami več zaostanka zasedel Avstralec Daniel Sanders. V skupnem seštevku je na čelu ostal Sanders, ki ima še 45 sekund naskoka pred Brabcem. Tretji je Argentinec Luciano Benavides, ki zaostaja 10:15 minute.

    Mulec je skupno pridobil eno mesto in je zdaj enajsti. Za vodilnim Sandersom zaostaja eno uro ter 36:10 minute. V svojem razredu je Korošec prav tako pridobil eno mesto in je že drugi. Za Američanom Prestonom Campbellom zaostaja slabih 17 minut. Mulec je na svojem četrtem Dakarju na poti do najboljše uvrstitve, potem ko je bil lani skupno 13. Na letošnji preizkušnji po Savdski Arabiji stopnjuje svoje nastope in se bliža najboljši deseterici.

    Grozen četrtek Simona Marčiča, ki se nikdar ne predaja

    Simon Marčič je imel ogromno težav, a ostaja v dirki. FOTO: pro-fit-team.com
    Simon Marčič je imel ogromno težav, a ostaja v dirki. FOTO: pro-fit-team.com

    Simon Marčič je imel v četrtkovi etapi ogromno težav. Po njej je zdrsnil na 90. mesto v skupnem seštevku, prislužil pa si je dobrih šest ur kazni zaradi menjave kolesa z enim od tekmovalcev, kar na maratonskih etapah ni dovoljeno. Najprej je v etapi sicer zgrešil kontrolno točko, nato pa je naletel na težave z zadnjim kolesom in predrl gumo ter se vozil po platišču. Ob popravilu si je porezal še prst in moral opraviti manjši operativni poseg v bivaku, je v četrtek zvečer zapisal na instagramu. Danes je posledično startal med zadnjimi in še ni prišel do cilja.

    V soboto bo na Dakarju prost dan, v nedeljo pa se bo reli nadaljeval s sedmo etapo od Rijada do vadija Al Davasir. Etapa bo dolga 878 km, od tega bo hitrostnih preizkušenj za 462 km.

    Več iz teme

    Reli DakarToni MulecSimon Marčič

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice  |  Slovenija
    Dostop do odprtega morja

    Po Hrvaški z izključno ekonomsko cono na morju še Italija: Kaj to pomeni za nas?

    Slovenija ni imela možnosti, da bi to preprečila, naj pa to po besedah ministrstva za zunanje zadeve, ne bi vplivalo na naše interese.
    9. 1. 2026 | 19:13
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Imamo rod risov, ki je zrel za olimpijski turnir 2030

    Matjaž Rakovec, predsednik HZS, se je v pogovoru za Delo ozrl k novemu valu na ledu, proračunu in svoji prihodnosti.
    Siniša Uroševič 9. 1. 2026 | 19:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Tretja razvojna os

    Ministrica Alenka Bratušek: Odločitev za več sklopov je bila pravilna

    Uradno začeli delati odsek tretje razvojne osi Slovenj Gradec jug–Podgorje, za katerega je rok za končanje december 2028.
    Špela Kuralt 9. 1. 2026 | 18:48
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nordijska kombinacija

    Slovenske nordijske kombinatorke z lepim ekipnim uspehom

    V Otepääju potekajo tekme svetovnega pokala v nordijski kombinaciji, kjer odlično tekmujejo predvsem slovenske tekmovalke.
    9. 1. 2026 | 18:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vremenske težave

    Velik del Evrope v primežu neurij: zaprte šole, stojijo vlaki, letala (FOTO)

    Meteorologi od Velike Britanije do Nemčije so ljudi pozivali, naj ostanejo v zaprtih prostorih, in izdali vremenska opozorila, vključno z redkim rdečim.
    Peter Zalokar 9. 1. 2026 | 18:27
    Preberite več
