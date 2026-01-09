Toni Mulec se bliža deseterici, velike težave Simona Marčiča

Slovenski motociklist Toni Mulec je 326 km dolgo šesto etapo vzdržljivostnega relija Dakar v Savdski Arabiji končal na visokem osmem mestu. V svoji kategoriji rally 2 je bil drugi za Južnoafričanom Michaelom Dochertyjem (+9:33), za najboljšim Američanom Rickyjem Brabcem pa je zaostal 12:06 minute. Simon Marčič je po hudih težavah osvojil 87. mesto.

Na vrhu je bil med motoristi danes Brabec, ki je za 1:14 minute na trasi med Hailom in Rijadom prehitel Španca Tosho Schareino. Tretje mesto je s tremi sekundami več zaostanka zasedel Avstralec Daniel Sanders. V skupnem seštevku je na čelu ostal Sanders, ki ima še 45 sekund naskoka pred Brabcem. Tretji je Argentinec Luciano Benavides, ki zaostaja 10:15 minute.

Mulec je skupno pridobil eno mesto in je zdaj enajsti. Za vodilnim Sandersom zaostaja eno uro ter 36:10 minute. V svojem razredu je Korošec prav tako pridobil eno mesto in je že drugi. Za Američanom Prestonom Campbellom zaostaja slabih 17 minut. Mulec je na svojem četrtem Dakarju na poti do najboljše uvrstitve, potem ko je bil lani skupno 13. Na letošnji preizkušnji po Savdski Arabiji stopnjuje svoje nastope in se bliža najboljši deseterici.

Grozen četrtek Simona Marčiča, ki se nikdar ne predaja

Simon Marčič je imel ogromno težav, a ostaja v dirki. FOTO: pro-fit-team.com

Simon Marčič je imel v četrtkovi etapi ogromno težav. Po njej je zdrsnil na 90. mesto v skupnem seštevku, prislužil pa si je dobrih šest ur kazni zaradi menjave kolesa z enim od tekmovalcev, kar na maratonskih etapah ni dovoljeno. Najprej je v etapi sicer zgrešil kontrolno točko, nato pa je naletel na težave z zadnjim kolesom in predrl gumo ter se vozil po platišču. Ob popravilu si je porezal še prst in moral opraviti manjši operativni poseg v bivaku, je v četrtek zvečer zapisal na instagramu. Danes je posledično startal med zadnjimi in še ni prišel do cilja.

V soboto bo na Dakarju prost dan, v nedeljo pa se bo reli nadaljeval s sedmo etapo od Rijada do vadija Al Davasir. Etapa bo dolga 878 km, od tega bo hitrostnih preizkušenj za 462 km.