Remco Evenepoel dobil dirko, zdaj ga čaka Roglič

Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) je zmagovalec večdnevne dirke po Združenih arabskih emiratih. Zadnjo, gorsko etapo od Al Aina do vrha na Džebel Hafitu (153 km) je sicer dobil Britanec Adam Yates (UAE Team Emirates) pred Evenepoelom in Francozom Geoffreyjem Bouchardom (AG2R Citroen).

Za Yatesa je bila to 19. zmaga v karieri in druga na tem najtežjem klancu dirke po ZAE. Leta 2020 je tam strl tudi slovenskega asa Tadeja Pogačarja in kasneje slavil skupno zmago. V naslednjih dveh letih je bil najboljši na Džebel Hafit Pogačar, ki je obakrat slavil tudi skupno zmago.

Na vrhu ga je v letu 2023 nasledil Evenepoel, ki si je večji del prednosti pred večino zasledovalci nabral v prvi etapi. Takrat so glavnino presekali številni padci in bočni veter, zaradi česar so se med najboljšimi ustvarile določene razlike.

Za zmagovalca lanske dirke po Španiji in svetovnega prvaka iz Wollongonga je bila to 38. zmaga v karieri in prva letos. Eno je sicer slavil tudi na ekipnem kronometru v drugi etapi po ZAE, a se ta ne šteje v seznam zmag.

Naslednjič bo Evenepoel tekmoval na dirki po Kataloniji. Tam bo med 20. in 26. marcem prvič v sezoni nastopil še drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič.

V skupnem seštevku je imel Evenepoel na koncu 59 sekund naskoka pred danes petouvrščenim Avstralcem Lukom Plappom (Ineos Grenadiers), na tretje mesto je z natanko minuto zaostanka napredoval Yates.

Oba Slovenca, Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) in Luka Mezgec (Jayco-AlUla) v etapi z gorskim ciljem nista imela možnosti za vidnejši izid. V skupnem seštevku je bil Mezgec na koncu 95. z zaostankom 35:02 minute, Govekar pa je na 104. mestu zaostal še 1:06 minute več.