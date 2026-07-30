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Kolesarstvo

Remco Evenepoel je za stopničke Toura dobil bogato nagrado

Belgijski kolesarski zvezdnik sledi predhodnikom in slavo Toura pretaplja v denar na revialnih kriterijih z vrtoglavimi štartninami.
Remco Evenepoel je takole slavil zmago v Roeselareju. FOTO: Kurt Desplenter/AFP
Galerija
Remco Evenepoel je takole slavil zmago v Roeselareju. FOTO: Kurt Desplenter/AFP
Nejc Grilc
30. 7. 2026 | 12:25
2:20
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Komaj dan po koncu dirke po Franciji je Remco Evenepoel znova sedel na kolo. Belgijski zvezdnik je v domačem Aalstu dobil prvi kriterij po Touru, ob športnem uspehu pa mu je nastop prinesel tudi izjemno finančno nagrado. Belgijski in britanski mediji poročajo, da za vsak nastop na tradicionalnih kriterijih, ki sledijo dirki po Franciji, prejme približno 50.000 evrov, v svojem domačem Aalstu naj bi za nastop in zmago dobil kar 100.000 evrov.

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Po poročanju organizatorjev je Evenepoel v Aalst na šampionski sprejem za drugouvrščenega s Toura privabil približno 75.000 gledalcev, zato visoka štartnina ni presenečenje. Organizator kriterija je odkrito priznal, da je belgijski as za prihod “bogato plačan”, natančnega zneska pa ni želel razkriti, saj bi to vplivalo na pogajanja z drugimi kolesarji.

Drugo mesto na Touru je Evenepoelu že prineslo 247.800 evrov uradnih nagrad iz sklada dirke, pri čemer se ta denar tradicionalno razdeli med člane ekipe in spremljevalno osebje. Kriteriji pa predstavljajo osebni vir zaslužka, saj organizatorji največjim zvezdnikom plačujejo predvsem za njihov prihod in privabljanje občinstva. 

»Ostati moram zbran še do sobote, nato sledi premor,« je Remco pojasnil, da po Touru še ni povsem 'odklopil' glave in odkril nekaj podrobnosti slavja po Touru: »Z moštvom smo si privoščili lepo večerjo na Montmartru, nekaj hrane in pijače, nato sem bil v postelji okrog 2.30 zjutraj, ob 9. pa smo že odpotovali v Aalst.« Evenepoel ne pije alkohola, zato tudi posledice dolge noči niso bile tako hude. 

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Nastopil je tudi na kriteriju v Roeselareju, zdaj pa ga čaka še sobotna klasika v San Sebastianu, kjer bo lovil rekordno četrto zmago. Šele po tej preizkušnji si bo privoščil krajši premor. 

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