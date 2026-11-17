Slovita nemška kolesarska ekipa Red Bull-Bora-Hansgrohe, za katero nastopajo tudi Remco Evenepoel, Florian Lipowitz in slovenski pomočnik Jan Tratnik, je sklenila večletno partnerstvo z britanskim proizvajalcem kolesarskih oblačil Rapha. Ta bo z letom 2027 zamenjal dosedanjega dobavitelja Specialized, s katerim so v moštvu dosegli velike uspehe.

Za Rapho, ki je bila ustanovljena leta 2004, bo to po enoletnem premoru vrnitev v svetovno serijo. Britansko podjetje je med letoma 2013 in 2016 sodelovalo z domačo ekipo Sky, pozneje pa tudi z žensko zasedbo Canyon-Sram, s katero je dobila tudi dirko po Franciji, in ameriškim EF Education-EasyPost.

Novo partnerstvo naj ne bi bilo omejeno zgolj na dobavo oblačil, so navedli v sporočilu javnosti. Pri Red Bullu in Raphi želijo z uporabo sodobnih tehnologij razviti čim bolj aerodinamično in učinkovito tekmovalno opravo, s katero bi bili boljši od tekmecev. Med glavnimi bo vodja inženirskega oddelka nemške ekipe Dan Bigham, ki velja za enega vodilnih strokovnjakov za aerodinamiko v kolesarstvu.

»Naš cilj je izdelati najhitrejša kolesarska oblačila na svetu. To pomeni, da moramo njihov razvoj obravnavati kot inženirski izziv in vsak najmanjši detajl izkoristiti za izboljšanje zmogljivosti,« je za spletno stran moštva povedal Joel Natale, vodja razvoja izdelkov pri Raphi.

Nad sodelovanjem je navdušen tudi prvi mož nemškega moštva Ralph Denk, ki si želi, da bi partnerstvo prispevalo k večji prepoznavnosti kolesarstva. »Rapha je v preteklosti že dokazala, da lahko spremeni podobo našega športa. Zdaj želimo skupaj narediti naslednji korak in kolesarstvo približati še širšemu občinstvu,« je poudaril.

Zanimivo bo videti, kako bo sprememba opreme vplivala na Remca Evenepoela – najboljši kronometrist na svetu namreč iz dneva v dan išče nove podrobnosti, s katerimi bi bil še boljši. Tudi ostalim kolesarjem bi sprememba opreme, četudi bi bila ta zelo majhna, lahko koristila.

Pri Red Bull-Bori-hansgrohe bo prihodnje leto kolesaril Slovenec Jan Tratnik, med mladinci pa bi lahko imel pomembno vlogo mladi Maj Bohak. V vlogah športnih direktorjev bosta Gregor Gazvoda in sveže upokojeni Luka Mezgec.