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Kolesarstvo

Pogačarja tudi danes ne bodo premagali: »To je misija nemogoče«

Belgijski kolesar z izjavami vselej izpostavi, kakšen šampion je Tadej Pogačar. Tudi njega so na Alpe d'Huezu ovirali navijači.
Remco Evenepoel vselej pohvali imenitnega Tadeja Pogačarja. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Galerija
Remco Evenepoel vselej pohvali imenitnega Tadeja Pogačarja. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Matic Rupnik
25. 7. 2026 | 05:00
3:06
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Čeprav je Remco Evenepoel na vzponu na Alpe d'Huez še utrdil drugo mesto v skupnem seštevku dirke po Franciji, je po cilju brez zadržkov priznal, da proti Tadeju Pogačarju ni imel odgovora. Slovenski as je z napadom več kot 12 kilometrov pred ciljem uprizoril novo izjemno predstavo, Belgijec pa je njegovo vožnjo označil za misijo nemogoče.

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»Počutil sem se dobro. Bilo je precej pričakovano, da bo Tadej danes pripravil nekaj posebnega in poskušal zmagati. Velika verjetnost je bila, da bo šel na vse ali nič, in prav to je storil. Zame je šlo vse po načrtih, slediti njemu pa je bilo preprosto nemogoče,« je po etapi dejal član moštva Red Bull Bora Hansgrohe.

Medtem ko je Pogačar odpeljal svojo dirko in na Alpe d'Huezu slavil peto etapno zmago na letošnji francoski pentlji, se je Evenepoel osredotočil na boj za drugo mesto v skupnem seštevku. Na zaključnem vzponu je pridobil 12 sekund prednosti pred Isaacom del Torom in 16 pred Paulom Seixasom, tako da ima pred zadnjo gorsko etapo že dve minuti in 31 sekund naskoka pred Mehičanom.

Belgijec je razkril, da se je za napad odločil približno pet kilometrov pred ciljem, vendar ga je pri prvem poskusu ustavila množica navijačev in spremljevalna motorna vozila. »Napadel sem pet kilometrov pred ciljem, a sem moral poskus izvesti v dveh delih, ker so mi pot zaprli navijači in motorji. To je bila velika škoda. Če bi lahko napadel v enem kosu, bi bil rezultat verjetno še boljši. Ob tako velikem številu ljudi je bilo skoraj neizogibno, da bo šlo nekje nekaj narobe,« je pojasnil.

V drugem poskusu mu je vendarle uspelo streti tekmece v boju za stopničke. Po njegovih besedah je najpomembneje, da je znova dokazal, da je trenutno najmočnejši med zasledovalci rumene majice. »Na koncu moram biti zadovoljen. Pridobil sem nekaj pomembnih sekund in pokazal, da sem bil močnejši od tekmecev v boju za zmagovalni oder. Dobro sem prestal še en zelo zahteven dan,« je ocenil olimpijski prvak v kronometru.

Čeprav ima zdaj pred najbližjimi zasledovalci že precejšnjo prednost, opozarja, da drugo mesto še zdaleč ni zagotovljeno. Pred zadnjo zahtevno gorsko etapo ostaja previden. »Seveda gre lahko še marsikaj narobe. Na dirki po Franciji se lahko zgodi vse. Toda občutki so dobri, noge so dobre in tudi moštvo deluje odlično. Zato smo lahko zelo zadovoljni,« je dejal.

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