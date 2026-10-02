Remco Evenepoel tik pred zdajci spremenil načrt za Slovenijo

Remco Evenepoel se v Slovenijo ne bo podal po prvotnem načrtu, temveč bo zadnji ključni trening pred evropskim prvenstvom v cestnem kolesarstvu ta teden opravil doma v Belgiji, kar odpre vprašanje, kako pomemben je občutek nadzora nad lastnim ritmom po napornem kanadskem bloku. Ker bo v Ljubljano pripotoval pozneje, torej »tik« pred nedeljsko dirko na zahtevni trasi z več kot desetodstotnim povprečnim naklonom na Možjanco, se odpira tudi dilema, ali lahko svetovni prvak v kronometru z minimalno aklimatizacijo optimalno izkoristi teren, ki bo mnoge spomnil na redke trenutke, ko ga je mogoče spraviti v krizno območje.

Članek podrobno predstavi, kako se je Belgijcu sezona prevesila od četrte mavrične kronometrske majice do dneva, ko so mu v Montrealu »ugasnile luči«, kako se na evropski naslov brez Tadeja Pogačarja pripravljajo tudi Primož Roglič in drugi favoriti ter kaj zamik prihodov vodilnih Belgijcev morda pove o ravnotežju med načrtom, utrujenostjo in ambicijo.