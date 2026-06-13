Reportaža z Barjanke: množico navdušilo tudi vreme

45. Maraton Franja BTC City: Barjanka, eden najlepših spremljevalnih dogodkov Maratona Franja, je povezala mestni utrip Ljubljane z umirjeno podobo Ljubljanskega barja. Kolesarji so startali na Kongresnem trgu, nato pa pot nadaljevali po Aškerčevi ulici in Tržaški cesti proti Brezovici ter naprej do Loga, kjer jih je trasa usmerila proti Bevkam.

Barjanka je potekala v lepem vremenu. FOTO: Matej Družnik

Letošnja Barjanka je obiskala tudi idilično jezero v istoimenski vasi na jugu Ljubljanskega barja. FOTO: Matej Družnik

Letošnja Barjanka je obiskala tudi idilično jezero v istoimenski vasi na jugu Ljubljanskega barja. FOTO: Matej Družnik

Poseben čar Barjanke so predstavljali makadamski odseki, prvi že na Barjanski cesti, od koder se je pot nadaljevala proti Sinji Gorici. Trasa je nato vodila čez Ljubljansko barje proti Ižanski cesti, Hradeckega cesti in Litijski cesti, kjer je bil pred nadaljevanjem predviden krajši postanek.

Prizor z letošnje NLB Barjanke. FOTO: Matej Družnik

Prizor z letošnje NLB Barjanke. FOTO: Matej Družnik

Letošnja Barjanka je obiskala tudi idilično jezero v istoimenski vasi na jugu Ljubljanskega barja. FOTO: Matej Družnik

Letošnja Barjanka je obiskala tudi idilično jezero v istoimenski vasi na jugu Ljubljanskega barja. FOTO: Matej Družnik

V sklepnem delu so se udeleženci po Litijski cesti in Kajuhovi ulici vrnili proti Šmartinski cesti, od tam pa nadaljevali do cilja v BTC Cityju. Barjanka ni bila le kolesarska preizkušnja, temveč tudi slikovito popotovanje skozi prostor, ki združuje zgodovino, naravo in rekreativni duh največjega slovenskega kolesarskega praznika.

Prizor z letošnje NLB Barjanke. FOTO: Matej Družnik

Prizor z letošnje NLB Barjanke. FOTO: Matej Družnik

Prizor z letošnje NLB Barjanke. FOTO: Matej Družnik

Prizor z letošnje NLB Barjanke. FOTO: Matej Družnik