Richard Carapaz bo lahko tekmoval in zmagal na svoji dirki

Ekvadorski kolesarski as Richard Carapaz bo odslej lahko dirkal na preizkušnji, ki bo nosila njegovo ime, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po olimpijskemu prvaku s cestne dirke v Tokiu so namreč poimenovali dirko po Ekvadorju, je potrdila tamkajšnja ministrica za šport Andrea Sotomayor.

Sedemdnevna preizkušnja, ki bo na sporedu med 13. in 20. novembrom, se bo tako glasila dirka Richarda Carapaza, njena prva izdaja pod tem imenom (skupno 38.) bo dolga 1198,5 km, piše AFP.

Carapaz je v Tokiu na zahtevni cestni trasi po samostojnem napadu v zaključku ugnal vse tekmece in kot drugi v zgodovini države prejel zlato olimpijsko kolajno. Do brona je pred tremi meseci in pol prišel Tadej Pogačar. Slednji je na letošnjem Touru zmagal, Ekvadorec pa je bil tretji.

»Velika čast je, da bo dirka nosila moje ime. To je najpomembnejši kolesarski dogodek v državi,« je na tiskovni konferenci dejal 29-letni zmagovalec Gira 2019 in drugouvrščeni na Vuelti 2020.