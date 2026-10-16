Presenetljiv prestop, velikega Pogačarjevega tekmeca je poklical Andres Iniesta

Ekvadorski kolesar Richard Carapaz bo v prihodnji sezoni zamenjal moštvo. Nekdanji zmagovalec dirke po Italiji in olimpijski prvak je predčasno prekinil pogodbo z ameriško ekipo EF Education-EasyPost ter podpisal triletno pogodbo s švicarsko zasedbo NSN Cycling Team, katere soustanovitelj je nekdanji španski nogometni zvezdnik Andres Iniesta, do lani pa je moštvo nosilo ime Israel Premier Tech.

Triintridesetletni Carapaz bi moral za EF Education-EasyPost dirkati še do konca leta 2028, a se je po štirih sezonah odločil za nov izziv. Pri NSN bo prevzel vlogo enega glavnih kapetanov, predvsem na tritedenskih dirkah. Njegov prihod je moštvo predstavilo z videoposnetkom, v katerem je sodeloval tudi Iniesta.

»To je zame izjemna priložnost. Projekt se mi zdi zelo zanimiv in že po prvih pogovorih sem bil prepričan, da je to prava odločitev. Še vedno čutim enako motivacijo kot ob podpisu prve profesionalne pogodbe,« je ob prestopu povedal Ekvadorec.

Carapaz je v letošnji sezoni na dirki po Franciji dobil dve etapi in osvojil pikčasto majico najboljšega hribolazca. V skupnem seštevku Toura je zasedel osmo mesto, na Dirki po Španiji pa je bil četrti. V karieri je poleg zmage na Giru leta 2019 osvojil tudi zlato olimpijsko kolajno na cestni dirki v Tokiu leta 2021.

Pri NSN, ki želi okrepiti konkurenčnost na največjih etapnih dirkah, bo Carapaz eden ključnih členov prenovljene zasedbe. Za prihodnjo sezono so med drugim že pridobili Kolumbijca Santiaga Buitraga, Belgijca Lennerta Van Eetvelta in Danca Kasperja Asgreena.

»Prihod Richarda Carapaza je pomemben mejnik za naš projekt. Ne prinaša le izjemnih rezultatov, temveč tudi izkušnje, odločnost in vodstvene sposobnosti,« je dejal generalni direktor moštva Kjell Carlström.