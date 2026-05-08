Velik padec na Giru, prva rožnata majica Francozu (VIDEO)

S šprintersko etapo po bolgarski pokrajini se je v Burgasu končala prva etapa kolesarske dirke po Italiji. V hitrem ter kaotičnem obračunu glavnine se zmage veseli Francoz Paul Magnier iz ekipe Soudal Quick-Step, karavano pa je v zadnjem kilometru dobesedno ustavil velik padec.

Magnier, v šprintu je premagal Tobiasa Lund Andresna (Decathlon CMA CGM) in Ethana Vernona (NSN Cycling), je tako kot prvi na dirki oblekel tudi rožnato majico vodilnega. Čeprav v svetu najhitrejših fantov v pelotonu še ni tako zelo uveljavljen, je to že njegova 27. in hkrati doslej največja profesionalna zmaga.

Glavni favoriti so varno prečkali ciljno črto, v padcu pa jo je najhuje skupil avstralski šprinter Kaden Groves (Alpecin Premier Tech). Prav tako se je poškodoval Nizozemec Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), ki si je na prvi pogled poškodoval zapestje.

Italijani so se obrisali pod nosom, a priložnosti bo še dovolj

Prvi favorit za zmago je bil Italijan Jonathan Milan (Lidl-Trek), ki pa je bil presenetljivo šele četrti. O njem je pred etapo z izbranimi besedami govoril tudi nekdanji izvrstni avstralski šprinter, zdaj pa strokovni sodelavec angleškega Eurosporta Robbie McEwen. V šali ter v kontekstu rožnate pentlje je dejal, da je italijanski velikan »rimski bog kolesarstva. Navijači se zaradi njegovi predstav spomnimo na izjemne šprinterje iz minulih let, denimo Alessandra Petacchija in Maria Cipollinija«.

Takole je lani na dirki po Franciji osvojil zeleno majico najboljšega šprinterja po točkah. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

»Italijanski navijači ga naravnost obožujejo, saj ima pravo osebnost šampiona. Ima ogromno moči in ko požene svoj motor ter stopi na pedala, potem mu ne more slediti prav nihče,« je dejal zmagovalec dvanajstih etap na Giru, prav tolikokrat je bil v šprintih najboljši na Touru, vseeno pa se je z napovedjo današnjega zmagovalca nekoliko zmotil.

Modro majico najboljšega hribolazca bo jutri nosil Španec Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta), ki je bil najboljši na gorskih ciljih, v beli majici pa je seveda mladi Magnier, ki je očitno naslednji v seriji vrhunskih šprinterjev moštva Soudal Quick-Step.

Jutri kolesarje čaka prva razgibana etapa, na kateri karavano dobrih deset kilometrov pred ciljem čaka vzpon Ljaskovec (3,9 km, 6,6 %), tudi v zaključek v Velikem Tarnovem pa kolesarji pridejo po tlakovanih ulicah. Pričakovati gre prve napade, večjih razlik med favoriti za rožnato majico pa vseeno ne bo.