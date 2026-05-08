Kolesarstvo

Velik padec na Giru, prva rožnata majica Francozu (VIDEO)

Mladi francoski šprinter Paul Magnier je zmagovalec prve etape kolesarske dirke po Italiji. Zaključek je zaznamoval velik padec v glavnini.
Takole se je zmage razveselil Paul Magnier, ki mu na Giru v šprintih pomaga tudi prekaljeni Belgijec Jasper Stuyven. FOTO: Stoyan Nenov/Reuters
Matic Rupnik
8. 5. 2026 | 16:31
8. 5. 2026 | 16:46
2:51
S šprintersko etapo po bolgarski pokrajini se je v Burgasu končala prva etapa kolesarske dirke po Italiji. V hitrem ter kaotičnem obračunu glavnine se zmage veseli Francoz Paul Magnier iz ekipe Soudal Quick-Step, karavano pa je v zadnjem kilometru dobesedno ustavil velik padec. 

Rogličev učenec bo glavni Vingegaardov tekmec

Magnier, v šprintu je premagal Tobiasa Lund Andresna (Decathlon CMA CGM) in Ethana Vernona (NSN Cycling), je tako kot prvi na dirki oblekel tudi rožnato majico vodilnega. Čeprav v svetu najhitrejših fantov v pelotonu še ni tako zelo uveljavljen, je to že njegova 27. in hkrati doslej največja profesionalna zmaga. 

Glavni favoriti so varno prečkali ciljno črto, v padcu pa jo je najhuje skupil avstralski šprinter Kaden Groves (Alpecin Premier Tech). Prav tako se je poškodoval Nizozemec Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), ki si je na prvi pogled poškodoval zapestje. 

Italijani so se obrisali pod nosom, a priložnosti bo še dovolj

Prvi favorit za zmago je bil Italijan Jonathan Milan (Lidl-Trek), ki pa je bil presenetljivo šele četrti. O njem je pred etapo z izbranimi besedami govoril tudi nekdanji izvrstni avstralski šprinter, zdaj pa strokovni sodelavec angleškega Eurosporta Robbie McEwen. V šali ter v kontekstu rožnate pentlje je dejal, da je italijanski velikan »rimski bog kolesarstva. Navijači se zaradi njegovi predstav spomnimo na izjemne šprinterje iz minulih let, denimo Alessandra Petacchija in Maria Cipollinija«.

Takole je lani na dirki po Franciji osvojil zeleno majico najboljšega šprinterja po točkah. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

»Italijanski navijači ga naravnost obožujejo, saj ima pravo osebnost šampiona. Ima ogromno moči in ko požene svoj motor ter stopi na pedala, potem mu ne more slediti prav nihče,« je dejal zmagovalec dvanajstih etap na Giru, prav tolikokrat je bil v šprintih najboljši na Touru, vseeno pa se je z napovedjo današnjega zmagovalca nekoliko zmotil. 

Modro majico najboljšega hribolazca bo jutri nosil Španec Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta), ki je bil najboljši na gorskih ciljih, v beli majici pa je seveda mladi Magnier, ki je očitno naslednji v seriji vrhunskih šprinterjev moštva Soudal Quick-Step. 

Jutri kolesarje čaka prva razgibana etapa, na kateri karavano dobrih deset kilometrov pred ciljem čaka vzpon Ljaskovec (3,9 km, 6,6 %), tudi v zaključek v Velikem Tarnovem pa kolesarji pridejo po tlakovanih ulicah. Pričakovati gre prve napade, večjih razlik med favoriti za rožnato majico pa vseeno ne bo. 

Novice  |  Slovenija
Saga o kanalu C0

Upravno sodišče glede kanala C0 razveljavilo odločbo ministrstva

Sodišče je ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green. Razveljavilo je odločbo ministrstva, da presoja vplivov na okolje pri gradnji kanala C0 ni potrebna.
8. 5. 2026 | 16:29
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Droge

Zaseg konoplje na Goričkem, osumljenci bi zaslužili do milijon evrov

Skupno so kriminalisti zasegli več kot 86 kilogramov konoplje, dve pištoli, naboje, več elektronskih naprav ter opremo za gojenje.
8. 5. 2026 | 16:09
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Nemčija

Konec drame s talci v nemški banki, poškodovanih ni

Osumljenci naj bi pobegnili s prizorišča, saj jih organi pregona ob vstopu v poslovalnico niso našli.
8. 5. 2026 | 16:04
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Svetovalec evropske komisije

Napredek pri izvajanju priporočil Maria Draghija je precej omejen

Ekonomist Rok Spruk o evropskem razvoju, rešitvah in slovenskem vidiku znotraj EU.
Nejc Gole 8. 5. 2026 | 16:01
Preberite več
