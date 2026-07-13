Primož Roglič išče novo ekipo, Bahrain ima premalo denarja

Za slovenskim kolesarskim zvezdnikom Primožem Rogličem je, vsaj za njegove standarde, razmeroma neuspešna sezona. Nastopil je na štirih večdnevnih dirkah na ravni svetovne serije, njegov najboljši rezultat pa je peto mesto z začetka sezone, ko je dobro dirkal med Tirenskim in Jadranskim morjem. Hkrati smo celoten prvi del sezone ugibali, na katerih dirkah bomo izkušenega 36-letnika iz Strahovelj pri Kisovcu sploh lahko videli – vse do zadnjega dne se je ugibalo, ali bo morda nastopil celo na dirki po Franciji.