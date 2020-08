Roglič bo končno spet spregovoril na cesti

Ljubljana - Pandemija je prekrižala načrte številnim prirediteljem kolesarskih dirk. Nekateri so morali odpovedati svoje dogodke, drugi se sprijazniti z okrnjeno konkurenco, dirka Tour de l'Ain pa bo nasprotno pritegnila največ pozornosti doslej. Ta tridnevna francoska preizkušnja, ki po kategoriji sodi šele v tretjo kolesarsko ligo, bo imela prvoligaško konkurenco. Bo prizorišče vrnitve svetovne številke ena Primoža Rogliča v karavano in tudi prvega letošnjega merjenja moči med velesilama svetovne serije, ekipama Jumbo Visma in Ineos, ki bosta največji tekmeci tudi na Tour de France.Tour de l'Ain je nižje kategorije ...