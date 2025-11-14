Roglič bo odgovor dobil 1. decembra

V svoji morda zadnji sezoni v kolesarstvu bi Primož Roglič spomladi lahko nastopil na dirki po Italiji, na Višarjah ga je rožnata pentlja nagradila z enim največjih trenutkov njegove kariere. Giro, premor in nato Vuelta, je ena od možnosti za Rogliča, odgovore bomo dobili v decembru, ko se bo Red Bull Bora Hansgrohe zbrala na Majorki.

Že nekaj dni prej, natančneje 1. decembra, bosta znani trasi moške in ženske dirke po Italiji za sezono 2026. Italijani znova “zamujajo” v primerjavi s svojimi francoskimi tekmeci, razlog se skriva v še enem štartu v povsem nekolesarski destinaciji. Kot poročajo italijanski mediji, je podjetje RCS Sport, ki organizira Giro, že uskladilo vse podrobnosti in podpisalo pogodbo za “grande partenzo” v Bolgariji, prva etapa naj bi se začela v Sofiji, Bolgarija pa bi gostila prve tri etape.

Roglič ne želi potrditi ali ovreči, da bo prihodnja sezona njegova zadnja. Foto Jože Suhadolnik

Nato se bo karavana preselila na jug, kjer se bo v Kalabriji s 4. etapo dirka nadaljevala na domačih tleh. Podrobnosti o ključnih etapah še ni, v Dolomite bi morebiten prihod Rogliča znova privabil trume slovenskih navijačev. Za nastop na Giru naj bi se s prireditelji (v zameno za bogato štartnino, višjo od milijona evrov) že dogovoril tudi Jonas Vingegaard, ki je v zadnjih intervjujih večkrat namignil, da Tour de France ni edino, kar ga v kolesarstvu zanima.