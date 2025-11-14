Roglič bo odgovor dobil 1. decembra

Neomejen dostop | že od 14,99€
V svoji morda zadnji sezoni v kolesarstvu bi Primož Roglič spomladi lahko nastopil na dirki po Italiji, na Višarjah ga je rožnata pentlja nagradila z enim največjih trenutkov njegove kariere. Giro, premor in nato Vuelta, je ena od možnosti za Rogliča, odgovore bomo dobili v decembru, ko se bo Red Bull Bora Hansgrohe zbrala na Majorki.
Že nekaj dni prej, natančneje 1. decembra, bosta znani trasi moške in ženske dirke po Italiji za sezono 2026. Italijani znova “zamujajo” v primerjavi s svojimi francoskimi tekmeci, razlog se skriva v še enem štartu v povsem nekolesarski destinaciji. Kot poročajo italijanski mediji, je podjetje RCS Sport, ki organizira Giro, že uskladilo vse podrobnosti in podpisalo pogodbo za “grande partenzo” v Bolgariji, prva etapa naj bi se začela v Sofiji, Bolgarija pa bi gostila prve tri etape.
Nato se bo karavana preselila na jug, kjer se bo v Kalabriji s 4. etapo dirka nadaljevala na domačih tleh. Podrobnosti o ključnih etapah še ni, v Dolomite bi morebiten prihod Rogliča znova privabil trume slovenskih navijačev. Za nastop na Giru naj bi se s prireditelji (v zameno za bogato štartnino, višjo od milijona evrov) že dogovoril tudi Jonas Vingegaard, ki je v zadnjih intervjujih večkrat namignil, da Tour de France ni edino, kar ga v kolesarstvu zanima.
