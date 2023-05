Roglič bo rožnato majico napadel pred svojimi navijači

V nadaljevanju preberite:

»Primož Roglič je videti zelo dobro, skriva se v skupini in čaka na pravi trenutek, da stvari postavi na svoje mesto,« je italijanskim novinarjem zaupal domači adut na Giru Damiano Caruso. Močno skrajšana 13. etapa pa še ni bila pravi trenutek, da bi 33-letni Zasavec nadoknadil dve sekundi in slekel rožnatega Gerainta Thomasa, čeprav se je zdelo, da bi to zlahka storil, če bi želel. Kot kaže, čaka na slovenske navijače, ki bodo ta konec tedna začeli množično romanje do Svetih Višarij.