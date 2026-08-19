Roglič bo še vedno prvi Pogačarjev tekmec

Dirka po Španiji, ki se bo v soboto začela v Monaku, bo najbolj slovenska doslej. Ne le zaradi prvega favorita Tadeja Pogačarja (UAE) in štirikratnega zmagovalca Primoža Rogliča (Red Bull Bora Hansgrohe), na štartu bo, kot kaže, rekordnih sedem slovenskih kolesarjev, tudi up za prihodnost Jakob Omrzel (Bahrain Voctorious). Po oceni Bojana Ropreta pa lahko Vuelto 13. septembra v Granadi dva naša asa končata na odru za zmagovalce.

»Če se je Pogačar spočil po Touru in je pripravljen, na papirju nima konkurence. Upam, da bo Roglič suvereno drug in bo prvi, če se kaj zgodi Tadeju. Ob normalnem razpletu dirke sta vsekakor lahko oba na odru za zmagovalce,« slovenska asa na vrhu vidi Ropret, ki poimensko ni želel izpostavljati tekmecev, ki bi se jima lahko postavili po robu.