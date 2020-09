Roglič: Bolje je imeti 57 sekund prednosti kot toliko zaostanka

»To je bil za nas dober dan. Seveda nisem zmagal, bil sem drugi«

Francoski predsednik Emmanuel Macron je čestital Primožu Rogliču. FOTO: Stuart Frankli/AFP



Klanec s povprečnim naklonom kar 11,2 odstotka

Slovenski kolesarje v današnji kraljevski etapi storil velik korak proti skupni zmagi na dirki po Franciji. V skupnem seštevku ima zdaj 57 sekund prednosti pred rojakomin minuto ter 26 sekund pred Kolumbijcem, zmagovalcu 17. etape.Do koncatako kot druge kolesarje čakajo. Dve od tega bosta zelo zahtevni, a nič v primerjavi z današnjim zaključnim vzponom na prelaz Loze na 2304 metre nadmorske višine. »To je bila noro zahtevna etapa.. Res si zadovoljen, ko prideš do cilja,« je etapo za organizatorje Toura pokomentiral Roglič.Nekaj razočaranja je bilo, saj ni uspel dobiti kraljevske etape, a uteha ostaja v pridobljenem času v primerjavi z najbližjim zasledovalcem, Pogačarjem. »To je bil za nas dober dan. Seveda nisem zmagal, bil sem drugi, ampak po drugi strani sem pridobil nekaj časa v generalni razvrstitvi,,« je še dejal Roglič.Prednost 57 sekund je velika, a bi si kot kolesar vedno želel kakšne sekunde več. »Nikoli ni dovolj. Ko si spredaj pet minut, si jih želiš deset, ko jih imaš deset, bi jih želel še več. Vseeno je bolje imeti 57 sekund prednosti, kot da bi bil toliko časa zadaj, zato sem vesel,« je dejal v rumeno odeti Roglič po 17. etapi. V četrtkovi etapi jo bo oblekel še devetič, do tega položaja pa je prišel, ker jemeni Kisovčan.»V etapi ne moreš nikoli vedeti, kako bo. Moram biti pripravljen in ko se pojavi priložnost, jo moram izkoristiti. In to sem tudi storil,« je še zaključil Roglič. Jutri ga čaka branjenje vodstva v skupnem seštevku, pred njim pa bo. Gre za zahtevno alpsko etapo s petimi kategoriziranimi vzponi.Najtežji bo zadnji, šest kilometrov dolgiter z daljšim makadamskim odsekom. Na vrhu vzpona, 31,5 kilometra pred koncem etape, se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde (8, 5 in 2 sekundi), kar bo zagotovo spodbudilo napade Rogličevih zasledovalcev. V prvi vrsti Pogačarja in Lopeza.