    Kolesarstvo

    Roglič: Če ne bi verjel, bi bil na Bora Bori, ne v Bori

    Primož Roglič je ob koncu sezone, morda njegove predzadnje v karieri, opravil pogovor za portal cylingnews in se dotaknil vzponov in padcev.
    Ciljev za sezono 2026 Roglič še ni odkril. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Galerija
    Ciljev za sezono 2026 Roglič še ni odkril. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Nejc Grilc
    22. 10. 2025 | 10:25
    3:09
    A+A-

    Kolesarska sezona 2025 je končana, za Primoža Rogliča je bila znova polna padcev in tudi nekaterih vzponov. Zmagal je na dirki po Kataloniji, bil nato razočaran na Giru, kjer je meril na zmago, na Touru je vsaj za silo opravil z duhovi, ki ga preganjajo na francoskih cestah, sezono pa po pričakovanjih zaključil na italijanskih klasikah, kjer je bil blizu, a mu je nekaj zmanjkalo za vrhunski rezultat.

    »Lahko bi rekli, da je bila to klasična sezona Primoža Rogliča, polna vzponov in padcev, polna emocij. Seveda bi si želel, da bi iztržil več, vložil sem ogromno truda, a je kolesarstvo kot življenje, včasih ti nekaj da, včasih pa vzame,« je Roglič v pogovoru za cyclingnews postregel s kopico filozofskih izjav. Na vprašanje, če mu porazi še pridejo do živega, pa je odvrnil: »Seveda mi, seveda mi je mar, če mi ne bi bilo, bi bil na otoku Bora Bora, ne pri Bori-Hansgrohe.«

    Sezono je sklenil z dobrodelnim krogom v Novem mestu. FOTO: Drago Perko
    Sezono je sklenil z dobrodelnim krogom v Novem mestu. FOTO: Drago Perko

    Pogledal je tudi v prihodnost, najprej se je dotaknil prihoda Remca Evenepoela: »Imamo dovolj zunanjih tekmecev, ne rabimo tekmovati med sabo. Ne poznava se prav dobro, nisva še velikokrat govorila, za to bo čas na pripravah z ekipo. Imamo dva odlična mlada kolesarja (Remco in Florian Lipowitz), upam, da bom imel zato več miru, več svobode. Želim si prave cilje za sezono 2026.«

    Brez zamer do Toura

    Kakšni bodo, še ni odkril, je pa potrdil, da je s Tourom na nek način opravil: »Vedno znova potrebuješ cilj, ko greš na kolo, na Touru sem imel tokrat drugačne cilje, zato sem bil vesel, dirkal sem z veseljem. Skoraj sem ga dobil, zato mi nič ne pomeni, če sem peti ali osmi v skupnem seštevku. Na nek način lahko zdaj potegnem črto pod Tour, brez slabih občutkov ali zamer.«

    Primož Roglič deluje bolj sproščeno, zaveda se, da je konec kariere blizu. FOTO: Drago Perko
    Primož Roglič deluje bolj sproščeno, zaveda se, da je konec kariere blizu. FOTO: Drago Perko

    Pogodbo z Red Bull Boro Hansgrohe ima še za naslednje leto, a o prihodnosti ne želi preveč govoriti. Morda bo leto 2026 njegovo zadnje, morda ne, vsekakor pa je z doseženim v kolesarstvu (zbral je 91 zmag) zadovoljen: »Kolesarstvo mi je dalo ogromno, nisem si predstavljal, da bom 15 let profesionalec. Lahko sem zadovoljen, nič ne bi spremenil v karieri, ne vzponov in ne padcev. Kolesarstvo me je naučilo, kako biti srečen, kako se boriti vsak dan. Ko padeš, trpiš, a je ta šport čudovit.«

    Cilje za naslednjo sezono bo Roglič z moštvom določil v naslednjih tednih, morda se bo še enkrat vrnil na Vuelto, kjer bi lovil rekordno peto zmago.

    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Sezona 2025

    Zmage so doma tam, kjer je Tadej Pogačar

    Svetovna kolesarska številka ena je tudi v sezoni 2025 premikal mejnike z ekipo UAE in slovensko reprezentanco.
    Miha Hočevar 22. 10. 2025 | 07:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    spektakel v Andori

    Primožu Rogliču zmaga, Tadeju Pogačarju Puyolov dres

    Slovenska kolesarska asa sta nastopila na krstnem spektaklu v Andori, o katerem bodo predvajali dokumentarec na Netflixu.
    Miha Hočevar 19. 10. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarska elita

    Poleg Pogačarja in Rogliča med kolesarsko elito še osem Slovencev

    V prihajajočem letu bo Slovenija gostila EP v kolesarstvu. Med elito bo dirkalo kar deset fantov, ki imajo v ekipah vsak svoje naloge in obveznosti.
    Matic Rupnik 18. 10. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec legendarne ekipe

    Kolesarskega kluba Adria Mobil ne bo več, kaj bodo storili v Novem mestu?

    Bogdan Fink je govoril o usodi novomeškega kolesarstva. Izpostavlja, da ostajajo vsaj mladinske selekcije. Slovenija za sponzorje ni dovolj zanimiva.
    Matic Rupnik 16. 10. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Med9

    Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

    V diplomatskih krogih velja ocena, da ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.
    Uroš Esih 20. 10. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Giorgie pa ni bilo

    Da so iz Rima poslali glasnika italijanske Istre in italijanske Dalmacije, je svojevrstna zaušnica naši udarni diplomaciji.
    Tone Hočevar 21. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Več iz teme

    Primož RogličkolesarstvoRemco EvenepoelBora Hansgrohedirka po FrancijiintervjuVuelta

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

