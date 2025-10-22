Roglič: Če ne bi verjel, bi bil na Bora Bori, ne v Bori

Kolesarska sezona 2025 je končana, za Primoža Rogliča je bila znova polna padcev in tudi nekaterih vzponov. Zmagal je na dirki po Kataloniji, bil nato razočaran na Giru, kjer je meril na zmago, na Touru je vsaj za silo opravil z duhovi, ki ga preganjajo na francoskih cestah, sezono pa po pričakovanjih zaključil na italijanskih klasikah, kjer je bil blizu, a mu je nekaj zmanjkalo za vrhunski rezultat.

»Lahko bi rekli, da je bila to klasična sezona Primoža Rogliča, polna vzponov in padcev, polna emocij. Seveda bi si želel, da bi iztržil več, vložil sem ogromno truda, a je kolesarstvo kot življenje, včasih ti nekaj da, včasih pa vzame,« je Roglič v pogovoru za cyclingnews postregel s kopico filozofskih izjav. Na vprašanje, če mu porazi še pridejo do živega, pa je odvrnil: »Seveda mi, seveda mi je mar, če mi ne bi bilo, bi bil na otoku Bora Bora, ne pri Bori-Hansgrohe.«

Sezono je sklenil z dobrodelnim krogom v Novem mestu. FOTO: Drago Perko

Pogledal je tudi v prihodnost, najprej se je dotaknil prihoda Remca Evenepoela: »Imamo dovolj zunanjih tekmecev, ne rabimo tekmovati med sabo. Ne poznava se prav dobro, nisva še velikokrat govorila, za to bo čas na pripravah z ekipo. Imamo dva odlična mlada kolesarja (Remco in Florian Lipowitz), upam, da bom imel zato več miru, več svobode. Želim si prave cilje za sezono 2026.«

Brez zamer do Toura

Kakšni bodo, še ni odkril, je pa potrdil, da je s Tourom na nek način opravil: »Vedno znova potrebuješ cilj, ko greš na kolo, na Touru sem imel tokrat drugačne cilje, zato sem bil vesel, dirkal sem z veseljem. Skoraj sem ga dobil, zato mi nič ne pomeni, če sem peti ali osmi v skupnem seštevku. Na nek način lahko zdaj potegnem črto pod Tour, brez slabih občutkov ali zamer.«

Primož Roglič deluje bolj sproščeno, zaveda se, da je konec kariere blizu. FOTO: Drago Perko

Pogodbo z Red Bull Boro Hansgrohe ima še za naslednje leto, a o prihodnosti ne želi preveč govoriti. Morda bo leto 2026 njegovo zadnje, morda ne, vsekakor pa je z doseženim v kolesarstvu (zbral je 91 zmag) zadovoljen: »Kolesarstvo mi je dalo ogromno, nisem si predstavljal, da bom 15 let profesionalec. Lahko sem zadovoljen, nič ne bi spremenil v karieri, ne vzponov in ne padcev. Kolesarstvo me je naučilo, kako biti srečen, kako se boriti vsak dan. Ko padeš, trpiš, a je ta šport čudovit.«

Cilje za naslednjo sezono bo Roglič z moštvom določil v naslednjih tednih, morda se bo še enkrat vrnil na Vuelto, kjer bi lovil rekordno peto zmago.