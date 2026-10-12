Čustveno slovo od Primoža Rogliča: V čast mi je bilo dirkati s teboj

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je z nastopom na sobotni dirki po Lombardiji sklenil triletno obdobje v moštvu Red Bull Bora Hansgrohe. Šestintridesetletni Zasavec je svojo zadnjo preizkušnjo v dresu nemške zasedbe končal v ozadju, potem ko je ves dan pomagal Remcu Evenepoelu, njegova prihodnost v profesionalnem kolesarstvu pa za zdaj ostaja nejasna. Z nemško ekipo ne bo podaljšal pogodbe, kje oziroma ali sploh bo nadaljeval kariero, pa še ni znano. Roglič je v treh sezonah v moštvu dosegel več pomembnih uspehov. Med drugim je osvojil dirke po Španiji, Dofineji in Kataloniji, postal evropski prvak v vožnji na čas, na letošnji Vuelti pa je zasedel drugo mesto. Zagotovo pa njegovo obdobje pri bavarski zasedbi ni minilo brez raznih nesoglasij – pogosto si je moral kapetanski ...