Roglič gre naprej z enim tekmecem manj

Po dnevu počitka na Giru sledi deseta hribovita etapa, dolga 196 kilometrov od Scandiana do Viareggia. Celih 2600 višinskih metrov bodo morali premagati, kar pa skoraj ni omembe vredno, kaj jih še čaka do Rima.

Spet se bodo že od starta vzpenjali proti prvemu današnjemu gorskemu cilji, ki jih čaka na prelazu Radici, 1527 metrov nad morjem. Uvrstili so ga v drugo težavnostno kategorijo, gorski cilj pa je na 87. kilometru dirke. Vzpon je dolg 4,2 kilometra, povprečni naklon je približno šestodstotni. Potem se cesta spusti v Castelnuovo di Garfagnana in se takoj začne vzpenjati na Monterperpoli, kratek klanec, dolg samo 2,6 kilometra, vendar je njegov povprečni naklon kar osemodstoten. Preostanek trase je valovit, približno 75 kilometrov po navidezni ravnini do cilja v Viareggiu.

Giro je že osemkrat obiskal Viareggio, vendar je minilo že ogromno časa od zadnjega obiska. Leta 1982 je Giuseppe Saronni v Viareggiu oblekel rožnato majico. Na današnji etapi sta tudi dva leteča cilja, na drugem bodo sprintali za bonus sekunde.

Novi nosilec rožnate majice je Geraint Thomas

Vemo že, da je Remco Evenepoel zaradi covida-19 moral zapustili letošnjo rožnato pentljo, zato je trenutno vodilni na dirki Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Samo dve sekundi za njim je Primož Roglič in samo tri sekunde za njim je zmagovalec Gira iz leta 2020 Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers). João Almeida je na četrtem mestu in za rožnato majico zaostaja 22 sekund, prav toliko tudi bivši nosilec rožnate majice na letošnji dirki Andreas Lukenssund (DSM Team).

Danes bomo zagotovo spet spremljali ubežniško skupinico, ki bo poskušala pred sprinterji priti do cilja. Vprašanje je samo, koliko bodo te ubežnike pred seboj izpustili kolesarji Ineosa. Danes se začne pravi taktični boj. Do zdaj so vsi samo sledili merjenju moči med Rogličem in Evenepoelom, od danes naprej bodo morali Britanci začeli kovati načrt, kako ugnati Primoža.

Jumbo Visma ima dva športna direktorja. Addy Engels je izkušen, športni direktor že 11 let, ob sebi ima še bolj izkušenega Arthurja van Dongena. Ineosove kolesarje na letošnjem Giru vodita Matteo Tossato in Christian Knees. Prvi je izkušen maček, zelo pretkan že v svoji dolgi kolesarski karieri, športni direktor je od leta 2017, drugi je še neizkušen, saj je v tej službi slabo leto. Torej, imajo jumbovci prednost v znanju, če gledamo na papir. Od danes naprej bomo na Giru gledali pravo taktično poslastico, saj ne smemo zapostaviti še ekipe Bora Hansgrohe, UAE in seveda Bahrain Victorious.

Spremljanje v živo začnemo ob 15. uri