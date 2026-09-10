  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Roglič hiter, a morda ne dovolj: v gorah ga čaka še veliko dela

Slovenski as je bil med kandidati za skupno zmago najhitrejši in pred zadnjimi gorskimi etapami za vodilnim zaostaja manj kot dve minuti.
Primoža Rogliča po kronometru čakata še dve zahtevni gorski preizkušnji. V petek bo cilj na Penas Blancas po 18,7 kilometra dolgem vzponu, v soboto pa sledi še zahtevnejši Collado del Alguacil, preden se bo Vuelta v nedeljo končala z ravninsko etapo v Granadi. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters
Galerija
Primoža Rogliča po kronometru čakata še dve zahtevni gorski preizkušnji. V petek bo cilj na Penas Blancas po 18,7 kilometra dolgem vzponu, v soboto pa sledi še zahtevnejši Collado del Alguacil, preden se bo Vuelta v nedeljo končala z ravninsko etapo v Granadi. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters
B. P., STA
10. 9. 2026 | 18:12
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v 18. etapi dirke po Španiji v vožnji na čas zasedel četrto mesto in nadoknadil 33 sekund proti vodilnemu Špancu Enricu Masu. Pred odločilnimi etapami Vuelte na drugem mestu zaostaja 1:37 minute.

image_alt
Slovenec z najslabšim najboljšim izidom na Vuelti je navdušil pred kronometrom

Jakob Omrzel je z 21. mestom v etapi zadržal šesto mesto. Kronometer je dobil Švicar Stefan Küng.

Roglič najhitrejši med kandidati za skupno zmago

Roglič je od kandidatov za skupno zmago pričakovano najbolje opravil z 32,1 kilometra dolgo vožnjo na čas. Skozi večino trase je pridobival, ciljno črto pa je prečkal na četrtem mestu.

Za zmagovalcem Küngom (Tudor Pro) je zaostal 19 sekund. Drugi je bil s tremi sekundami zaostanka Britanec Callum Thornley, tretji pa Portugalec Joao Almeida, ki je zaostal devet sekund.

Toda bolj kot končna uvrstitev so bile pomembne razlike med kandidati za skupno zmago. Vodilni ostaja Mas, ki je po zelo dobri vožnji na čas končal na 12. mestu z zaostankom 52 sekund. Na skupno tretje mesto je po slabšem nastopu zdrsnil Avstrijec Felix Gall, potem ko je v etapi zasedel 26. mesto (+1:47).

Mas ima pred Rogličem še 1:37 minute prednosti, Gall pa zaostaja 3:01 minute. Omrzel je ostal na šestem mestu, za vodilnim Špancem pa zaostaja natanko sedem minut.

Že na začetku začel topiti razliko

Roglič se je na traso podal dve minuti pred Gallom in štiri pred Masom. Že na prvem vmesnem času je proti obema pridobil 22 sekund, za vodilnim Küngom pa zaostajal le osem sekund.

V drugi polovici je še stopnjeval ritem in ostajal blizu Švicarju. Na naslednjem merjenju je za njim zaostajal 13 sekund, še pomembneje pa je bilo, da je še naprej pridobival proti tekmecema za skupno zmago.

V zadnjem delu je proti Küngu izgubil nekaj časa, presenetljivo pa nekaj sekund tudi proti Masu. S časom 35:41 je na koncu postavil četrto najboljšo znamko.

»Mislim, da je Primož opravil dobro in s tem moramo biti zadovoljni. Zjutraj smo se pogovarjali, da lahko nadzorujemo zgolj našo vožnjo in iz nje smo iztisnili, kar smo lahko. Temeljite analize še nismo naredili, a Primož ni naredil tehničnih napak in dobro odmeril svoj napor. Čakata nas še dve zelo zahtevni etapi in dali bomo vse od sebe, da se zavihtimo na vrh,« je po Rogličevi predstavi dejal športni direktor Red Bulla Patxi Vila.

Omrzel zadržal šesto mesto

Dobro se je odrezal tudi 20-letni Omrzel. Kronometer je končal na 21. mestu z zaostankom 1:38 minute in ostal šesti v skupnem seštevku, kjer za Masom zaostaja natanko sedem minut.

V boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja je proti Britancu Oscarju Onleyju izgubil 27 sekund. Za njim zdaj zaostaja 57 sekund, je pa še povečal prednost pred tekmeci za šesto mesto.

Preostali Slovenci niso posegli v ospredje. Domen Novak je bil 57. (+3:35), Gal Glivar 69. (+3:52), Matevž Govekar 91. (+4:32), Roman Jermakov pa 119. (+5:08).

Küng preprečil presenečenje

V boju za etapno zmago so prevladovali kolesarji, ki ne merijo na skupno slavje. Zelo zgodaj je odličen čas postavil Thornley, Rogličev moštveni kolega, a ga je do konca za tri sekunde prehitel le Küng.

Švicar je s časom 35:22 slavil svojo 21. zmago v vožnjah na čas.

»Na koncu ni pomembno, za koliko zmagaš. Doslej sem v karieri že velikokrat izgubil za nekaj sekund, tokrat pa sem bil na pravi strani teh razlik. Sem zelo vesel. Resda bom sam stal na odru za zmagovalce, a to je zmaga celotne ekipe, ki trdo gara za takšne dosežke,« je organizatorjem dejal 32-letni Küng, ki je preizkušnjo odpeljal s povprečno hitrostjo 54,4 km/h.

V petek kolesarje čaka precej drugačen preizkus. Etapa od Veleza do vrha Penas Blancas bo prinesla okoli 4000 višinskih metrov, na koncu pa še 18,8 kilometra dolg ciljni vzpon s povprečnim naklonom 6,5 odstotka.

Prav tam se bo Rogliču ponudila naslednja priložnost, da še dodatno zmanjša Masovo prednost.

Sorodni članki

Šport  |  Kolesarstvo
Ekipa je znana

Znano je, kdo bo namesto Pogačarja dobil priložnost na svetovnem prvenstvu

Slovenska cestnokolesarska reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu nastopila brez Tadeja Pogačarja. Kdo bo stopil v gigantske čevlje in prevzel vlogo kapetana?
Matic Rupnik 10. 9. 2026 | 11:23
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Koliko časa lahko danes pridobi Primož Roglič?

Slovenski zvezdnik že nestrpno pričakuje vožnjo na čas, v kateri spada med glavne favorite.
Matic Rupnik 10. 9. 2026 | 07:02
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Vuelta 2026, 18. etapa: ura resnice za Primoža Rogliča (ŠTARTNI ČASI)

ŠTARTNI ČASI: Primož Roglič bo na traso krenil med zadnjimi, a Enric Mas bo začel za njim. Lahko Slovenec pridobi več kot minuto?
10. 9. 2026 | 05:15
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Jakob Omrzel uživa na španskih cestah: Resno lahko razmišljam o beli majici

Eno izmed največjih odkritij dirke po Španiji, mladi slovenski junak, je z mislimi že pri zadnjih treh odločilnih etapah Vuelte.
Matic Rupnik 9. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Roglič varno na šprinterski etapi: Če bi bil Tadej še tukaj, bi bil mesto nižje

Slovenski kolesarski superšampion se zaveda, da doslej ni bil najhitrejši, a upa, da bo v kronometru ter v dveh gorskih etapah našel prave noge.
Matic Rupnik 8. 9. 2026 | 17:22
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Telo na Vuelti je povsem na meji, a Roglič še vedno lahko zmaga

Joao Almeida, ki je na dirko po Španiji prišel kot pomočnik Tadeja Pogačarja, opozarja, da vročina na Vuelti od kolesarjev terja hud davek.
8. 9. 2026 | 09:39
Preberite več
Novice  |  Slovenija
PORSCHE

Kako težko je prodati rabljen električni avto? Furs ga je v prvem poskusu

Finančna uprava je že na prvi dražbi našla novega lastnika za električni avto Porsche taycan turbo. Zanj so tekmovali trije različni kupci.
Aleksandar Lukić 9. 9. 2026 | 10:30
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Ljubljanska borza

Delnica Vzajemne v enem dnevu skočila za več kot 30 odstotkov

Gre za drugi največji dnevni skok delnice Vzajemne od začetka trgovanja.
Aleksandar Lukić 9. 9. 2026 | 16:13
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Jalen Brunson s prstanom o Dončiću: Rad ga bom imel do smrti, vodstvo pa ...

Nekdanji partner Luke Dončića v Dallasu Jalen Brunson se je v enem od intervjujev spominjal časa v Dallasu. Do Dončića ne goji nobenih zamer.
Nejc Grilc 9. 9. 2026 | 04:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Zamude pri prevozih

Javni potniški promet: za 60-kilometrsko pot skoraj ena ura zamude

V podjetju Nomago so na pritožbe potnic odgovorili večinoma z generičnimi sporočili. Dodali so, da na prometne razmere ne morejo vplivati.
Anja Intihar 8. 9. 2026 | 20:37
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Zgodbe  |  Skrivnost znanosti iz panja
Vredno branja

Ista DNK, dve različni življenji

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:48
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

MOS 2026 pred vrati: 650 razstavljavcev in 1.100 blagovnih znamk iz 22 držav

Med 16. in 20. septembrom bo Celjski sejem gostil 58. MOS, največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širši regiji.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 08:42
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

V Novem mestu kar za 40 odstotkov nižji stroški. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetski prehod ni več stvar prihodnosti, temveč sedanjosti

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
7. 9. 2026 | 09:38
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Memorandum

Eles in Plinovodi v partnerstvu z Japonci za razvoj vodikovega ekosistema

Prvi skupni vodikov projekt bo okrepil odpornost slovenske energetske infrastrukture ter postavil temelje za razvoj ogljično nevtralnega vodikovega ekosistema.
Nejc Gole 10. 9. 2026 | 10:15
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Kadrovske štipendije

Kadrovska štipendija lahko da prednost v bitki za talente

Podjetja morajo do konca leta poročati v evidenco kadrovskih štipendij.
Milka Bizovičar 10. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Kadrovanje

Zamenjava na čelu Butan plina

V začetku septembra je vodenje družbe Butan plin prevzel Tolgay Nur.
Nejc Gole 9. 9. 2026 | 13:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Dr. Petra Štefanič Anderluh in Aymeric Royere, Novartis

Zdravje moramo razumeti kot naložbo v družbo, ne le kot strošek

Novartis v Sloveniji sodeluje pri več kot polovici zdravil, ki jih korporacija opredeljuje kot strateška, pravita dr. Petra Štefanič Anderluh in Aymeric Royere.
Milka Bizovičar 9. 9. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Primož RogličEnric Maskronometervožnja na časVuelta 2026Jakob OmrzelStefan KüngJoao AlmeidaFelix GallCallum Thornleydirka po Španiji

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Svet
Azil

Manj prošenj, več napetosti

Migracijski pritisk na Evropo slabi, a desnica ga še vedno izrablja za politične boje.
Peter Žerjavič 10. 9. 2026 | 18:45
Preberite več
Šport  |  Drugo
Judo

V Budimpešti tudi mladinski šampionki in mladoporočenka

Na turnirju za grand slam v glavnem mestu Madžarske se bo od jutri do nedelje za dragocene točke v kvalifikacijah za OI v Los Angelesu 2028 borilo 11 Slovencev.
Miha Šimnovec 10. 9. 2026 | 18:33
Preberite več
Sobotna priloga
Volitve

Danes Saška - Anhalt, jutri vsa Nemčija?

Saško - Anhalt so doslej polnih dvajset let vodile koalicijske vlade (seveda brez AfD) z močnimi krščanskimi demokrati (CDU) na čelu.
10. 9. 2026 | 18:30
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Spodbudna gibanja

Umar izdatno izboljšal gospodarske napovedi

Gospodarska rast Slovenije bo skoraj dve odstotni točki višja od spomladanske napovedi.
Karel Lipnik 10. 9. 2026 | 18:14
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Španiji

Roglič hiter, a morda ne dovolj: v gorah ga čaka še veliko dela

Slovenski as je bil med kandidati za skupno zmago najhitrejši in pred zadnjimi gorskimi etapami za vodilnim zaostaja manj kot dve minuti.
10. 9. 2026 | 18:12
Preberite več
Sobotna priloga
Volitve

Danes Saška - Anhalt, jutri vsa Nemčija?

Saško - Anhalt so doslej polnih dvajset let vodile koalicijske vlade (seveda brez AfD) z močnimi krščanskimi demokrati (CDU) na čelu.
10. 9. 2026 | 18:30
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Spodbudna gibanja

Umar izdatno izboljšal gospodarske napovedi

Gospodarska rast Slovenije bo skoraj dve odstotni točki višja od spomladanske napovedi.
Karel Lipnik 10. 9. 2026 | 18:14
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Španiji

Roglič hiter, a morda ne dovolj: v gorah ga čaka še veliko dela

Slovenski as je bil med kandidati za skupno zmago najhitrejši in pred zadnjimi gorskimi etapami za vodilnim zaostaja manj kot dve minuti.
10. 9. 2026 | 18:12
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tudi letos beremo skupaj

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Delo 8. 9. 2026 | 10:55
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj kažejo podatki o poškodbah mladostnikov

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
Promo Delo 9. 9. 2026 | 13:48
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kje do kredita z nižjo obrestno mero

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Delo 7. 9. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 11:59
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
2. 9. 2026 | 07:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Kaj vse vam pripada, ko zbolite? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
7. 9. 2026 | 08:49
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
Vredno branja

Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta (video)

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
Promo Delo 8. 9. 2026 | 08:49
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Kariera
Vredno branja

Magistrski študij za kompleksne menedžerske izzive

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Urša Horvat 7. 9. 2026 | 09:54
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
7. 9. 2026 | 10:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
Promo Delo 7. 9. 2026 | 10:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 13:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:27
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo