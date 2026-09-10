Roglič hiter, a morda ne dovolj: v gorah ga čaka še veliko dela

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v 18. etapi dirke po Španiji v vožnji na čas zasedel četrto mesto in nadoknadil 33 sekund proti vodilnemu Špancu Enricu Masu. Pred odločilnimi etapami Vuelte na drugem mestu zaostaja 1:37 minute.

Jakob Omrzel je z 21. mestom v etapi zadržal šesto mesto. Kronometer je dobil Švicar Stefan Küng.

Roglič najhitrejši med kandidati za skupno zmago

Roglič je od kandidatov za skupno zmago pričakovano najbolje opravil z 32,1 kilometra dolgo vožnjo na čas. Skozi večino trase je pridobival, ciljno črto pa je prečkal na četrtem mestu.

Za zmagovalcem Küngom (Tudor Pro) je zaostal 19 sekund. Drugi je bil s tremi sekundami zaostanka Britanec Callum Thornley, tretji pa Portugalec Joao Almeida, ki je zaostal devet sekund.

Toda bolj kot končna uvrstitev so bile pomembne razlike med kandidati za skupno zmago. Vodilni ostaja Mas, ki je po zelo dobri vožnji na čas končal na 12. mestu z zaostankom 52 sekund. Na skupno tretje mesto je po slabšem nastopu zdrsnil Avstrijec Felix Gall, potem ko je v etapi zasedel 26. mesto (+1:47).

Mas ima pred Rogličem še 1:37 minute prednosti, Gall pa zaostaja 3:01 minute. Omrzel je ostal na šestem mestu, za vodilnim Špancem pa zaostaja natanko sedem minut.

Že na začetku začel topiti razliko

Roglič se je na traso podal dve minuti pred Gallom in štiri pred Masom. Že na prvem vmesnem času je proti obema pridobil 22 sekund, za vodilnim Küngom pa zaostajal le osem sekund.

V drugi polovici je še stopnjeval ritem in ostajal blizu Švicarju. Na naslednjem merjenju je za njim zaostajal 13 sekund, še pomembneje pa je bilo, da je še naprej pridobival proti tekmecema za skupno zmago.

V zadnjem delu je proti Küngu izgubil nekaj časa, presenetljivo pa nekaj sekund tudi proti Masu. S časom 35:41 je na koncu postavil četrto najboljšo znamko.

»Mislim, da je Primož opravil dobro in s tem moramo biti zadovoljni. Zjutraj smo se pogovarjali, da lahko nadzorujemo zgolj našo vožnjo in iz nje smo iztisnili, kar smo lahko. Temeljite analize še nismo naredili, a Primož ni naredil tehničnih napak in dobro odmeril svoj napor. Čakata nas še dve zelo zahtevni etapi in dali bomo vse od sebe, da se zavihtimo na vrh,« je po Rogličevi predstavi dejal športni direktor Red Bulla Patxi Vila.

Omrzel zadržal šesto mesto

Dobro se je odrezal tudi 20-letni Omrzel. Kronometer je končal na 21. mestu z zaostankom 1:38 minute in ostal šesti v skupnem seštevku, kjer za Masom zaostaja natanko sedem minut.

V boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja je proti Britancu Oscarju Onleyju izgubil 27 sekund. Za njim zdaj zaostaja 57 sekund, je pa še povečal prednost pred tekmeci za šesto mesto.

Preostali Slovenci niso posegli v ospredje. Domen Novak je bil 57. (+3:35), Gal Glivar 69. (+3:52), Matevž Govekar 91. (+4:32), Roman Jermakov pa 119. (+5:08).

Küng preprečil presenečenje

V boju za etapno zmago so prevladovali kolesarji, ki ne merijo na skupno slavje. Zelo zgodaj je odličen čas postavil Thornley, Rogličev moštveni kolega, a ga je do konca za tri sekunde prehitel le Küng.

Švicar je s časom 35:22 slavil svojo 21. zmago v vožnjah na čas.

»Na koncu ni pomembno, za koliko zmagaš. Doslej sem v karieri že velikokrat izgubil za nekaj sekund, tokrat pa sem bil na pravi strani teh razlik. Sem zelo vesel. Resda bom sam stal na odru za zmagovalce, a to je zmaga celotne ekipe, ki trdo gara za takšne dosežke,« je organizatorjem dejal 32-letni Küng, ki je preizkušnjo odpeljal s povprečno hitrostjo 54,4 km/h.

V petek kolesarje čaka precej drugačen preizkus. Etapa od Veleza do vrha Penas Blancas bo prinesla okoli 4000 višinskih metrov, na koncu pa še 18,8 kilometra dolg ciljni vzpon s povprečnim naklonom 6,5 odstotka.

Prav tam se bo Rogliču ponudila naslednja priložnost, da še dodatno zmanjša Masovo prednost.