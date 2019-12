Roglič in Bernal praznih rok, zlato kolo Julianu Alaphilippu  

Pariz

REUTERS Julian Alaphilippe je požel velike simpatije rojakov v boju za rumeno majico, ki jo je naposled izgubil. Kljub temu so ga razglasili za kolesarja leta. FOTO: Reuters

REUTERS Tudi Egan Bernal se je kljub zmagi na Touru pod nosom obrisal za zlato kolo. FOTO: Reuters

Ducat kandidatov

je številka ena na svetovni jakostni lestvici, letos je slavil 13 zmag in je s 1. mestom na Vuelti ter 3. na Giru tudi edini, ki je bil letos na zmagovalnem odru dveh tritedenskih dirk. Vendar po izboru francoske revije Velo Magazine ni svetovni kolesar leta. To prestižno nagrado je prejel francoski zvezdnikTako je odločila žirija 25 kolesarskih novinarjev, katere izbor je mogoče komentrati – svoji svojim. V kolesarski srenji je bil namreč edini dvom, ali bo nagrado prejel Roglič ali zmagovalec Toura Egan Bernal. Pričakovati je bilo, da bi lahko veliko težo v glasovanju imelo Kolumbijčevo zmagoslavje na francoski pentlji pri le 22 letih, saj je letos sicer slavil le pet zmag. V boju za rumeno majico Kolumbijec iz ekipe Ineos, ki je bil najboljši še na dirkah Pariz–Nica in po Švici, ni dobil niti ene etape. Roglič je poleg Vuelte dobil še dirke po Združenih arabskih emiratih, Tirreno–Adriatico in po Romandiji. Oba sta zmagovala tudi na enodnevnih dirkah ob koncu sezone. Roglič je dobil dirki po Emilii in Tre Valli Varesine, Bernal pa Gran Piemonte.Alaphilippe je navduševal v prvi polovici sezone, vse skupaj je slavil 12 zmag, na Touru je dolgo nosil rumeno majico, a na koncu povsem popustil v boju z Bernalom, končal je na 5. mestu. Njegovi največji uspehi sta bili zmagi na dirkah Milano–Sanremo in Valonska puščica, dobil je tudi dve etapi na Touru. Na glasovanju je prejel 74 točk, Bernal 68 in Roglič 56.Žirija je izbirala med dvanajsterico, med katero se je znašla le ena ženska, svetovna prvakinja Nizozemka(Mitchelton-Scott), ki je na SP v Yorkshiru navdušila z zmago po 104 km dolgem pobegu. Z zmago na SP se je med kandidate uvrstil tudi presenetljivi novi svetovni prvak Danec(Trek-Segafredo). Poleg Rogliča, Bernala in Alaphilippa so bili kandidati še(oba Deceuninck – Quick-Step),(Corendon-Circus),(Movistar),(Lotto-Soudal),(Astana) in(Deceuninck – Quick-Step).Prvi prejemnik zlatega kolesa je bil leta 1992, petkrat ga je osvojil, ki pa so ga po dopinških razkritjih črtali s seznama, tako kot so izbrisali njegovih sedem zaporednih zmag na Touru. Zdaj je uradni rekorders štirimi nagradami. Lani jo je prejel