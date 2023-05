Roglič in Evenepoel bosta drug drugemu merila pulz

Sedma etapa je dolga 218 kilometrov, pred zaključnim 47-kilometrskim vzponom sta še dva klanca, prvi je nekategoriziran, a daleč od tega, da ni zahteven, drugega so pa uvrstili v drugo težavnostno kategorijo.

Danes je dan za tiste, ki hočejo biti v Rimu med deseterico najboljših.

Pred petimi leti je Giro po dolgem premoru znova obiskal Gran Sasso. V daljni preteklosti so bili prvi kolesarji na masivu v Abrucih Marco Pantani (1999), John Carlsen (1989), Franco Chioccioli (1985) in Vicente Lopez Carril (1971). Leta 2018 je bil Simon Yates tisti, ki je prvi prečkal ciljno črto.

Polno ime pogorja je Gran Sasso d’Italia, kar pomeni Veliki kamen Italije. Na Gran Sassu dominirajo trije vrhovi: Corno Grande, Corno Piccolo in Pizzo Intermesoli. Corno Grande je z 2912 metri najvišji vrh Apeninov.

Kolesarji ne gredo tako visoko, a cilj je na 2135 metrih nadmorske višine, kar je vseeno impresivno. Vsi cilji na kolesarskih dirkah, ki čakajo nad 2000 metri nad morjem, so impresivni. In teh ciljev se kolesarji zelo bojijo, tudi klančarji. Na taki višini je na voljo pet odstotkov manj kisika.

Cesta se začne vzpenjati po ravninskem 70-kilometrskem uvodu. Rionero Sannitico je 14-kilometrski vzpon s povprečnim naklonom 4,6 odstotka. Po kratkem spustu in ravninskem delu sledi vzpon na Roccaraso. To je 8,9-kilometrski test, s povprečnim 6,2-odstotnim naklonom, vmes je še 12-odstotna »rampa«.

Po prehodu Roccarasa se dirka nadaljuje po ravnem desetkilometrskem odseku, nato pa sledi dolg razvlečen spust do vznožja vzpona v Calascio. Ta vzpon je dolg 13,7 kilometra, šest odstotkov je povprečni naklon. V skoraj zapuščeni vasi je Rocca Calascio, impresivna trdnjava na vrhu gore na 1460 metrih.

Andreas Leknessund je tudi danes v rožnati majici. Bo tudi po današnji etapi? FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Zadnji vzpon se začne ob vznožju vzpona Calascio, potem sledi 47 kilometrov vzpona. V vasi Calascio je tudi drugi gorski cilj, ki je prav tako druge kategorije. Potem pa ni več premora vse do Campa Imperatore ali Cesarjevega polja – Gran Sassa. To je največja planota Apeninskega grebena.

Če razdelimo zadnji klanec, gre takole; začne se z desetkilometrskim odsekom, ki ima štiriodstotni povprečni naklon, potem sledi valovitih devet kilometrov, ki mu sledijo trije kilometri pri 4,1-odstotnem povprečnem naklonu. Potem začne Gran Sasso kazati zobe. Zadnjih 4,5 kilometra do Campo Imperatore gredo navzgor z 8,2 odstotka, medtem ko se najbolj strma, 13-odstotna rampa postavi 1,5 kilometra pred ciljno črto. V etapi sta še dva leteča cilja, drugi je za bonus sekunde.

Najbolj nas zanima, kako se bosta drug drugega lotila Roglič in Evenepoel, saj sta po videnem še vedno glavna tekmeca na letošnjem Giru. Prav tako bo vsa ostala konkurenca prežala samo nanju. Razen, če se ne prikaže kak nov Pantani ali Pogačar in bo prevzel vajeti dirke. Zanima nas tudi, kaj bo danes storil João Almeida (UAE), ki je na uvodnem kronometru pokazal odlično formo, in potem je tu cela falanga Ineos Grenadiers. Lahko pa da bo današnja etapa samo tipanje »srčnega utripa« tekmecev, ker so še vedno v prvem tednu Gira, torej na samem začetku.

Spremljanje v živo začnemo ob 14. uri