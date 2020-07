FOTO:»Roglič in Pogačar bosta dobila vse, kar potrebujeta«

Primož Roglič in Tadej Pogačar sta dragulja v slovenski kolesarski kroni. To je bilo razvidno tudi ob njunih izrednih dvobojih za naslov slovenskega prvaka v cestni vožnji in vožnji na čas pod Krvavcem in na Pokljuki. Z velikim zanimanjem ju je spremljal ves kolesarski svet, ki pričakuje, da se bosta potegovala za najvišja mesta na Touru. Pri Kolesarski zvezi Slovenije finančno in organizacijsko stežka sledijo tekmovalnim dosežkom številke ena in 10 na svetu (oba letno zaslužita nekajkrat več kot znaša proračun zveze, 700.000 evrov), predsednik Tomaž Grm pa pravi, da bo krovna organizacija poskušala čim bolje unovčiti ...