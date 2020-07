FOTO:Roglič in Pogačar bosta startala iz prve vrste

Ljubljana - Vse oči bodo uprte v Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja. Obema pripisujejo možnosti, da bi 20. septembra na Elizejskih poljanah stala na zmagovalnem odru Toura.Dve slovenski zastavi pod Slavolokom zmage? To so za zdaj samo sanje, vendar precej bolj otipljive kot nekoč. Na Touru slovenski kolesar še nikoli ni bil tako visoko (najvišje je bil Roglič leta 2018 na 4. mestu), če bi se letos zgodil ta zgodovinski preboj, pa bi bilo to bolj kot ne logično nadaljevanje slovenskega kolesarskega buma, ki vendarle ni prišel čez noč. Prvi rod slovenskih profesionalcev z Juretom Pavličem, Primožem Čerinom in Vinkom ...