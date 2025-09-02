  • Delo d.o.o.
    Kolesarstvo

    Roglič in Pogačar bosta združila moči

    Pred svetovnim prvenstvom v Ruandi prihajajo dobre novice, Primož Roglič bo del slovenske reprezentance, ki bo na SP branila mavrično majico.
    Primož Roglič ima ob Pogačarju veliko možnosti za odličje, če bo pravilno taktično pristopil k dirki. FOTO: Jure Eržen
    Galerija
    Primož Roglič ima ob Pogačarju veliko možnosti za odličje, če bo pravilno taktično pristopil k dirki. FOTO: Jure Eržen
    N. Gr.
    2. 9. 2025 | 14:55
    2. 9. 2025 | 15:47
    1:37
    Za slovenske kolesarske navijače se obeta posebno svetovno prvenstvo v Ruandi. Po neuradnih informacijah, ki jih potrjuje tudi belgijski časnik Het Laatste Nieuws, bo na SP nastopil tudi Primož Roglič, ki bo tako združil moči s Tadejem Pogačarjem.

    V slovenskem taboru se tako lahko nadejajo celo dveh kolajn, čeprav bo taktično zelo težko nadzorovati potek zahtevne dirke v Ruandi, slovenska deveterica bo morala opraviti veliko dela, a bo imela v svojih vrstah dva od treh glavnih favoritov za odličja. Po odpovedi Jonasa Vingegaarda na zmagovalni oder meri še Remco Evenepoel, zanimivo pa bo videti, kako se bosta Pogačar in Roglič odločila glede nastopa v vožnji na čas.

    Tadej Pogačar si je SP v Ruandi podčrtal kot enega glavnih ciljev sezone. FOTO: Zac Williams/AFP
    Tadej Pogačar si je SP v Ruandi podčrtal kot enega glavnih ciljev sezone. FOTO: Zac Williams/AFP

    Zahtevna trasa v Ruandi jima je pisana na kožo, kot še poroča belgijski časnik, naj bi bil Roglič bližje temu, da kronometer izpusti, čeprav ima Slovenija pravico do nastopa dveh kolesarjev in bi tudi v tej disciplini realno lahko merila na dve odličji. Roglič naj bi v Ruando odpotoval neposredno po odmoru, brez pripravljalnih dirk, izpustil bo tudi klasiki v Quebecu in Montrealu, kjer bo formo za obrambo mavrične majice pilil Pogačar. 

    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta

    Danski as pokazal svojo moč

    V 9. etapi dirke po Španiji se je Jonas Vingegaard veselil svoje jubilejne 40. zmage. Domen Novak in Gal Glivar po več kot uro zaostanka v skupnem seštevku.
    31. 8. 2025 | 18:58
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Po šesti etapi je Vingegaard tudi brez majice zelo zadovoljen

    Jay Vine je zmagovalec 6. etape dirke po Španiji, v kateri je veliko dobrega dela opravila tudi Visma Lease a bike. Juan Ayuso je izpadel iz boja za zmago.
    Nejc Grilc 28. 8. 2025 | 17:21
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Nekaj dni po Vismi so kolesa ukradli še ekipi TotalEnergies

    Nova kraja koles na največjih dirkah. Po Vismi-Lease a Bike jo je skupila še francoska ekipa TotalEnergies.
    Matic Rupnik 28. 8. 2025 | 12:41
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Da bi premagal Vingegaarda, je izključil tudi glavo

    V četrti etapi dirke po Španiji smo dobili novega vodilnega, na francoskih tleh je šla rdeča majica v roke izkušenega Francoza.
    27. 8. 2025 | 13:19
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta

    Danski as ostaja v rdeči majici

    V 3. etapi kolesarske dirke po Španiji brez velikih zasukov, malce pa je presenetil zmagovalec David Gaudu. Jonas Vingegaard ostaja vodilni.
    25. 8. 2025 | 18:59
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarska dirka po Nemčiji

    Pogačar: Zmagovalec je jasen. To je smešno in nepravilno

    Razveljavljena zmaga Dannyja van Poppla je razjezila Tadeja Pogačarja, ki je ostro kritiziral sodnike. Etapna zmaga je tako pripadla Norvežanu Waerenskjoldu.
    23. 8. 2025 | 19:19
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta

    Philipsen v sprintu unovčil premoč in oblekel rdečo majico

    Belgijec Jasper Philipsen je zmagovalec uvodne etape dirke po Španiji. V sprintu glavnine v Novari je bil prepričljiv in oblekel majico vodilnega.
    23. 8. 2025 | 18:42
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nova vloga

    Smučarska zveza ima novega, presenetljivega uslužbenca

    Nekdanji dolgoletni reprezentant v alpskem smučanju Štefan Hadalin je prevzel vlogo predstavnika za odnose z javnostmi panoge za alpsko smučanje.
    1. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kapitalski trg

    Hrvaška država v prevzem Ljubljanske borze

    Finančna industrija zaskrbljena zaradi sprememb, na finančnem ministrstvu nimajo zadržkov.
    Maja Grgič 1. 9. 2025 | 16:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Putin in Trump menda našla skupni jezik o koncu vojne v Ukrajini

    Ruski predsednik je na vrhu ŠOS dejal, da je z ameriškim predsednikom našel pot do miru. Medtem se napetosti v Evropi in Ukrajini stopnjujejo.
    1. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Pri vročih borznih zgodbah s previsokimi obljubami moraš biti še bolj previden

    Ljudi je treba finančno opismenjevati, saj s samo 1000 evri vložka ne moreš postati nepremičninski mogotec ali si kupiti lamborghinija, pravi Sašo Šmigić.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Primož Roglič Tadej Pogačar kolesarstvo svetovno prvenstvo Ruanda SP 2025 Remco Evenepoel

    Novice  |  Slovenija
    BSF

    Trajnost je konkurenčna prednost evropskega turizma

    Delež turizma v BDP Unije naj bi dosegel 11 odstotkov, za zagotovitev delavcev, pa bo treba ponuditi višje plače.
    Maja Grgič 2. 9. 2025 | 15:40
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    SP 2025

    Roglič in Pogačar bosta združila moči

    Pred svetovnim prvenstvom v Ruandi prihajajo dobre novice, Primož Roglič bo del slovenske reprezentance, ki bo na SP branila mavrično majico.
    2. 9. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Preiskava goljufije

    Družba na Celjskem ob popoplavni obnovi nezakonito do 3,2 milijona evrov

    Gospodarska družba je v vlogi navedla, da je na njenih strojih in opremi nastalo za več kot tri milijone evrov škode, a teh strojev in opreme sploh ni imela.
    2. 9. 2025 | 14:48
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Recenzija Silvije Žnidar

    (OCENA) Matjaž Zorec: Lastna hvala se po blatu vala

    Zorec se z multivalentne moralne pozicije poigrava z različnimi moralnimi vrednotami, obveljavljenimi filozofijami, s katerimi večinoma tudi obračuna.
    2. 9. 2025 | 14:41
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Zvezdnik manj

    Hud udarec za Litvo, izgubila je najboljšega igralca

    Na evropskem prvenstvu v košarki poškodbe terjajo hud davek, turnir je končal še litovski prvi strelec in podajalec Rokas Jokubaitis.
    2. 9. 2025 | 14:35
    Preberite več
