Roglič in Pogačar bosta združila moči

Za slovenske kolesarske navijače se obeta posebno svetovno prvenstvo v Ruandi. Po neuradnih informacijah, ki jih potrjuje tudi belgijski časnik Het Laatste Nieuws, bo na SP nastopil tudi Primož Roglič, ki bo tako združil moči s Tadejem Pogačarjem.

V slovenskem taboru se tako lahko nadejajo celo dveh kolajn, čeprav bo taktično zelo težko nadzorovati potek zahtevne dirke v Ruandi, slovenska deveterica bo morala opraviti veliko dela, a bo imela v svojih vrstah dva od treh glavnih favoritov za odličja. Po odpovedi Jonasa Vingegaarda na zmagovalni oder meri še Remco Evenepoel, zanimivo pa bo videti, kako se bosta Pogačar in Roglič odločila glede nastopa v vožnji na čas.

Tadej Pogačar si je SP v Ruandi podčrtal kot enega glavnih ciljev sezone. FOTO: Zac Williams/AFP

Zahtevna trasa v Ruandi jima je pisana na kožo, kot še poroča belgijski časnik, naj bi bil Roglič bližje temu, da kronometer izpusti, čeprav ima Slovenija pravico do nastopa dveh kolesarjev in bi tudi v tej disciplini realno lahko merila na dve odličji. Roglič naj bi v Ruando odpotoval neposredno po odmoru, brez pripravljalnih dirk, izpustil bo tudi klasiki v Quebecu in Montrealu, kjer bo formo za obrambo mavrične majice pilil Pogačar.