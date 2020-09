FOTO:Roglič in Pogačar hranila naboje za rumene Pireneje

Mont Aigoual

Roglič: Lep sončen dan

- Na tritedenskem maratonu na vsaki gorski etapi ne moremo pričakovati »ognjemeta« med favoriti za vrh v skupnem seštevku. To je potrdila 6. etapa Toura, v kateri je Kazahstanecpo maratonskem pobegu slavil svojo prvo zmago na dirki po Franciji. Rumena majica pa je ostala na plečih, saj nene(še) nista pokazala želje, da bi mu jo slekla.To je bil dan, ki je obetal precej več. Ne le, ker sta v skupni razvrstitvi oba slovenska aduta vodilnemu Britancu dihala za ovratnik, Roglič z zaostankom le treh sekund, Pogačar sedmih. Tudi karavana Toura je sprva spet pokazala pravo, bolj bojevito podobo. Po 5. etapi je bilo mogoče slišati in prebrati veliko očitkov, ker ves dan ni bilo niti enega poskusa pobega. Bojda se kaj takšnega na nobeni od treh tritedenskih dirk ni zgodilo že 12 let ... V 6. etapi pa se je takoj po štartu iz glavnine izstrelila osmerica, med katero jo največ pozornosti pritegnil GOlimpijski prvak iz ekipe CCC je bil pred etapo na 28. mestu z zaostankom 3:17 najbolj nevaren rumeni majici.in drugi Yatesovi pomočniki pri ekipi Mitchelton Scott so poskrbeli, da prednost ubežnikov ni presegla 6:30. Belgijčeve možnosti, da bi prevzel vodstvo v skupnem seštevku, so bolj odločno zatrli kolesarji Jumba Visme. Ko je 45 km pred ciljem narekovanje tempa na čelu glavnine prevzel, se je prednost stopila pod štiri minute. Ko se je začel trojni ciljni vzpon – drug za drugim so si sledili prelaz Mourèzes (6 km, povprečni naklon 4,8 odstotka), Lusette (11,7 km, 7,3 %) in Mont Aigoual (8,3 km, 4%) –, je vse kazalo na to, da bo Rogličev črno-rumeni vlak spet zagospodaril na cesti.A »strojevodja« je potegnil za ročno zavoro, nizozemska ekipa je pobudo prepustila tekmecem iz Ineosa, ki pa se niso podali v brezkompromisen lov. Najmočnejši med ubežniki niso več izgubljali porednosti, temveč jo začeli povečevati. Lucenko se je odpeljal etapni zmagi naproti ...Monotonijo v skupini favoritov je razbil le neuspešen napad, ki je na poti na prelaz Lusette nekaj kilometrov kolesaril na »nikogaršnjem ozemlju« in se nato vrnil v skupino, s katero je Pogačar za kratek čas izgubil stik, ko so mu morali zaradi počene zračnice zamenjati zadnje kolo.Nase je z »zmago« v šprintu glavnine bržkone iz protesta opozoril še Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step), ki je dan prej izgubil rumeno majico zaradi lastne nespametnosti in strogosti sodnikov – 20-sekundne kazni, ker je vzel bidon manj kot 20 km pred ciljem.Tako pri Rogličevi Jumbo Vismi kot Pogačarjevi zasedbi UAE so ocenili, da je zaključni del etape preveč položen, da bi se na njem veljalo udariti za rumeno majico. Morda bi jo kateri od Slovencev tudi oblekel z bolj napadalno vožnjo, vendar bi jo moral s svojo ekipo nato danes tudi braniti. »V ospredju so bili zelo dobri kolesarji. Če bi jih hoteli ujeti, bi porabili preveč energije za en dan. Ne nazadnje je to bila šele 6. etapa in kar nekaj jih je še pred nami. Ineos je narekoval dober tempo in vsi smo bili zadovoljni s tem. Spet nek lep sončen dan za nas,« je Roglič v izjavi za TV Slovenija dal vedeti, da s pogledom proti končni zmagi v Parizu ne gre po nepotrebnem razsipati z energijo.V 7. etapi pred kolesarji ni omembe vrednih orografskih pregrad, 168 km dolga preizkušnja je skoraj povsem ravninska, favoriti za vrh v skupnem seštevku in njihove ekipe pa bodo morali biti pozorni predvsem na veter, ki ga ne primanjkuje v tem delu Francije. Gotovo pa si bodo Roglič, Pogačar in njuni tekmeci želeli miren dan v sedlu, za konec prvega tedna sta namreč na sporedu dve pirenejski etapi. Tam pa je že bolj verjetno, da bo Slovence začela tresti rumena mrzlica.