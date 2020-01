FOTO:Roglič in Pogačar še nabirata španske kilometre

Ljubljana

Slovenski kolesarji v svetovi seriji 2020. Foto Infografika Delo

Andrej Hauptman (levo) in Tadej Pogačar sodelujeta pri ekipi UAE, katere barve brani tudi Jan Polanc. FOTO: Miha Hočevar

Jan Polanc (levo) začenja že četrto sezono pri UAE. FOTO: Leon Vidic/Delo

Mohoriču se bo odprlo

CTA Gorazd Štangelj bo že četrto leto kot športni dirketor vodil ekipi Bahrain, ki se ji je kot solastnik pridružil konstruktor iz formule ena McLaren. FOTO: Marti Milla/Cta

Matej Mohorič je izjemno motiviran pred novo sezono. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Sam Bennett dobil prvo etapo Irski kolesar Sam Bennett je uspešno začel nastope za ekipo Deceuninck-Quick Step, saj je v Tanudi dobil prvo etapo dirke po Avstraliji. Bennett, ki je 250 metrov pred ciljem začel šprint, je odbil vse napade tekmecev. »Lagal bi, če bi rekel, da nisem čutil pritiska. Vedel sem, da moram zmagati. Vesel sem, da je zmaga prišla že v prvi etapi in rad bi se zahvalil moštvenim kolegom, saj je današnja zmaga sad njihovega dela,« je po slavju v cilju zadovoljno dejal Bennett. Luka Pibernik in Domen Novak sta končala v času zmagovalca. Pibernik je bil 32., Novak pa 92. STA



- Za kolesarje je konec »zimskega spanja«, s 1. etapo šestdnevne dirke po Avstraliji se je danes začela prva letošnja dirka svetovne serije, na kateri sta od slovenskih kolesarjev štartalain(oba Bahrain McLaren). Naši najmočnejši aduti se ta čas še pripravljajo na novo sezono, katere vrhunec bo ob olimpijskih igrah za Slovence kot še nikoli doslej Tour de France.(Jumbo Visma) je lani prvo od 13 zmag, ki so ga popeljale do številke ena na svetovni jakostni lestvici, slavil februarja v Združenih arabskih emiratih. Letos bo treba počakati do marca in dirke Pariz–Nica, da ga bomo videli v akciji. Kajpak ne počiva, tako kot konkurenca nabira kilometre in višinske metre v Španiji in na Azurni obali.Podobno velja za(UAE), ki je bil lani ena največjih senzacij v karavani, letos bo marsikje veljal za enega od favoritov v prevetreni konkurenci. Najbolj odmevni prestopi so bili odhodiz Sunweba k Rogličevi Jumbo Vismi, seliteviz Bahraina k Treku Segafredu ter »razpad« Movistarja, ki so ga med drugimi zapustili(Bahrain McLaren),(Arkea) in(Ineos). Veliko prahu je dvignila tudi selitev svetovnega prvaka v vožnji na kronometer, ki je dres Bahraina zamenjal za Ineosovega.Kdo je največ pridobil oziroma izgubil? »Movistar je nekaj izgubil, treba pa bo počakati na prve večje dirke v novi sezoni, da bomo videli, kako je kdo močan. Lahko rečem le, da naša ekipa raste, imamo odlične mlade kolesarje, poleg Pogačarja še svetovnega prvaka v vožnji na kronometer do 23 let, tretjega s SPin zmagovalca amaterskega Gira. Za tritedenske dirke bo velika pridobitev tudi izkušeni Španec,« je o kadrovskih novostih pri ekipi UAE, pri kateri svojo četrto sezono začenja, povedal, slovenski selektor in športni direktor pri arabski zasedbi.V njej se je z izjemnimi lanskimi predstavami (osem zmag, od tega tri na Vuelti, ki jo je končal na 3. mestu) v ospredje prebil Pogačar. Kljub le 21 letom bo letos že eden od adutov svojega moštva na Touru (od 27. junija do 19. julija) in morda tudi eden od najnevarnejših Rogličevih tekmecev za vrh. »Tadej bo v Franciji štartal brez rezultatskih pritiskov. Ta čas je sicer skupaj s Polancem na višinskih pripravah na Sierri Nevadi, sezono bo začel februarja na dirki po Valencii, sledi dirka po Združenih arabskih emiratih, nato pomladanske klasike,« je začetne načrte predstavil Hauptman, ki začenja svojo prvo »polno« sezono pri UAE.Že četrto sezono pa ješportni direktor Bahraina, ki se mu je kot solastnik ekipe pridružil konstruktor iz formule ena McLaren. »Pri prestopih je največ izgubil Sunweb zaradi Dumoulina, posledično je največ pridobila Jumbo Visma. Ta izstopa skupaj z Ineosom, ki je s Carapazom dobil zelo nadarjenega kolesarja. S svojim proračunom si lahko privošči deset kolesarjev na najvišji ravni, druge ekipe le enega ali dva. Mi smo z Lando našli dobro zamenjavo za Nibalija. Zdaj imamo širši spekter adutov, ne bomo stavili le na enega tekmovalca. Tako je bilo pri Nibaliju, ki nam je bil v veliko pomoč pri ustanovitvi ekipe, vendar se je zdaj odločil za drugo pot. Več bomo delali z mladimi in vzgojili kakšnega dobrega tekmovalca ali pomočnika. Sezona bo kmalu pokazala, da smo ostali na visoki ravni. Avstralija sicer ni naš cilj, zaradi sponzorjev so za nas bolj pomembne dirke v arabskem svetu in nato v Evropi,« je dejal Štangelj, ki bo imel v ekipi pet Slovencev. Poleg Novaka in Pibernika še, za katerim je bolj kot ne ponesrečena sezona 2019.»Matej je zelo motiviran, kot da je ta sezona tista, ki mu bo prinesla veliko, tako mi kot on pričakujemo korak naprej. Je čedalje bolj zrel, njegovi cilji so tako visoki, da velikokrat zato dela napake, iz njih se je veliko naučil, izkušnje bodo dale rezultate,« Štangelj upa, da se bo odprlo Mohoriču, ki bo letos večkrat okusil obe plati kolesarstva, pomočniško in kot vodja ekipe. »Zase bo v prvem delu sezone dirkal na enodnevnih dirkah, na Touru bo Landov pomočnik, po Touru bo na nekaj etapnih dirkah vodja. Flandrijo in Roubaix bo izpustil, da bo bolje pripravljen, kakšno dirko pa bo izpustil tudi, ker bo postal očka,« je o Mohoričevih načrtih še povedal Štangelj.