Roglič in Pogačar slovenska kralja Pirenejev

Dobro vem, česa je sposoben Tadej Pogačar, vendar je bilo od njega težko pričakovati etapno zmago. Lani je na Vuelti sicer slavil tri, vendar tam ni bilo vseh najboljših kolesarjev na svetu. Na Touru pa so. Nekoliko sem se sicer bal, da bo plačal za napad v 8. etapi, v kateri je pol ure sam v ospredju pedala vrtel na meji svojih zmogljivosti. Očitno je v pravi formi in ima izjemno regeneracijo. V klanec je bil spet enakovreden najboljšim, v hektičnem zaključku pa je potrdil, da je v ključnih trenutkih vedno na pravem mestu in vleče prave poteze. Marsikdo bi v tem položaju izgubil glavo.Kaj reči o rumeni majici Primoža ...