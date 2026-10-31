Roglič in Pogačar v isti ekipi? Omenja se nepričakovana možnost

Le še dva meseca Primoža Rogliča ločita od slovesa od Red Bull-Bore-Hansgrohe, njegove naslednje postaje pa še vedno ni na vidiku. V zadnjih tednih so ga povezovali s številnimi ekipami, zdaj pa je Johan Bruyneel odprl še eno precej bolj nepričakovano možnost – selitev k Tadeju Pogačarju v UAE Team Emirates-XRG.

Nekdanji šef ekip US Postal in Astana je v podkastu The Move razpravljal o vse ožjem seznamu možnosti, ki jih ima 37-letni Slovenec na voljo za leto 2027.

»Videli smo že najrazličnejša poročila in govorice. Pred časom se je govorilo o Lottu-Intermarcheju, vendar ni bilo nič potrjeno niti zanikano,« je dejal Bruyneel.

Vmes so se pojavljali Tudor, Pinarello-Q36.5, Unibet Rose Rockets in celo vrnitev k Vismi-Lease a Bike, vendar se za zdaj nobena od možnosti ni uresničila.

»Mislim, da se je odločil za še eno leto«

Bruyneel meni, da je pri iskanju novega moštva pomembna tudi Rogličeva želja, da kariere ne bi več nadaljeval več sezon.

»Mislim, da se je Primož odločil, da želi dirkati še eno leto,« je dejal.

Če njegove informacije držijo, naj bi Roglič ob tem precej znižal tudi svoje finančne zahteve.

»Kolikor razumem, je občutno znižal svojo ceno. V bistvu zahteva osnovno plačo, ki je še vedno precej visoka, vendar niti približno ni blizu tistemu, kar je prejemal pri Red Bullu.«

Po Bruyneelovih besedah je Roglič pri nemški ekipi na leto zaslužil okoli štiri milijone evrov. Prav denar pa zdaj, ko se približuje november, predstavlja eno največjih ovir.

»Vprašanje je, kdo si ga lahko v tem delu leta sploh še privošči. Nobena ekipa takšnega zneska nima načrtovanega v proračunu. Če ga nekdo želi, bo moral denar priti od nekod drugod,« je dejal.

Rešitev zato vidi predvsem v premožnem lastniku ali pokrovitelju, ki bi bil pripravljen posebej financirati prihod slovenskega zvezdnika.

»Verjetno potrebuješ bogatega podpornika, ki reče: 'Želimo ga,' ali pa pokrovitelja oziroma proizvajalca koles, ki je pripravljen dodati denar. To je praktično edini način. Nobena običajna ekipa v tem delu leta nima kar dva do dva milijona in pol evrov na strani.«

Roglič in Pogačar v isti ekipi?

Prav tu se je odprlo najbolj zanimivo vprašanje pogovora. Bi lahko Roglič kariero nadaljeval pri najbogatejši ekipi v svetovni seriji, kjer že domuje Pogačar?

Bruyneel takšne možnosti ne izključuje.

»Lahko bi šel k UAE in imel svoj program,« je dejal.

Glavna ovira po njegovem ni Pogačar, temveč Rogličeva želja, da tudi pri 37 letih še vedno dirka za lastne rezultate.

»Mislim, da je ena največjih ovir še vedno Primoževa osebna ambicija. In vsekakor ima pravico do svojih ciljev, če najde ekipo, ki mu lahko na določenih dirkah ponudi lastne priložnosti. Če gre Primož na Giro in Vuelto, je še vedno kandidat za zmago, kajne?«

Roglič je to dokazal tudi letos. Kljub poškodbi le nekaj tednov pred začetkom dirke po Španiji je v skupni razvrstitvi končal na drugem mestu in pokazal, da se lahko tudi pri 37 letih bori za sam vrh tritedenskih dirk.

Ambicije mu lahko otežujejo iskanje ekipe

Bruyneel pa vidi tudi drugo plat zgodbe. Če bi bil Roglič pripravljen svoje osebne ambicije nekoliko postaviti na stran in po potrebi dirkati v službi močnejšega kapetana, bi se njegov nabor možnosti precej razširil.

»Primož bi imel verjetno boljše možnosti, če bi dejal: 'Želim dirkati še eno leto, vendar nimam težav s tem, da se postavim v službo močnega kapetana.' Potem si ga lahko dejansko predstavljam pri UAE ali celo pri Vismi. Mislim pa, da mu prav dejstvo, da ima še vedno svoje ambicije, nekoliko otežuje iskanje vrhunske ekipe.«

Roglič bo Red Bull-Boro-Hansgrohe uradno zapustil 31. decembra. Šef moštva Ralph Denk je njegovo slovo potrdil že julija, Slovenec pa vse odtlej o svoji prihodnosti govori zelo zadržano.