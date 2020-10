Roglič in Pogačar v lov na prvi slovenski spomenik

Ljubljana



Roglič in Alaphilippe izpustila puščico

AFP Julian Alaphilippe bo danes prvič štartal v mavrični majici. FOTO: Marco Bertorello/AFP

- Čeprav sta1. in 2. na svetovni jakostni lestvici, sodita še med »zelence«, ko gre za največje kolesarske enodnevne preizkušnje. To bi se lahko spremenilo danes, ko je na vrsti 106. dirka Liege–Bastogne–Liege.La Doyenne (Stara dama) v Valoniji pravijo svoji največji in najstarejši dirki, ki so jo prvič priredili leta 1892. V karavani je posebno mesto našla, ker je trasa z 257 km in 4500 višinskimi metri med najbolj selektivnimi na koledarju (lani je cilj na klanec v Ansu sicer zamenjala ciljna ravnina v središču Liegea). In to daje upanje, da bi lahko Slovenci naposled slavili zmago na enem od petih spomenikov, med katere poleg te belgijske preizkušnje sodijo še dirka po Flandriji, Pariz–Roubaix, Milano–Sanremo in po Lombardiji.Zahtevnejša, kot je proga, bolj pridejo do izraza odlike najboljših, med katere ta čas sodita Pogačar in Roglič, 1. in 2. na Touru, ki se je končal pred dvema tednoma. Tako kot za številne druge zanju ni bilo počitka, sledilo je SP v Imoli in Valonska puščica …Na njej je Pogačar zasedel 9. mesto, bilo je razvidno, da ni tako svež in eksploziven, kot je bil na dirki po Franciji. Kar je razumljivo po tritedenskih bitki, ki mu je prinesla rumeno majico. Zdaj je vprašanje, ali je le potreboval 10 dni, da ponovno napolni baterije, ali gre njegova forma navzdol. Enako velja za Rogliča, ki je po 6. mestu na SP izpustil sredino ardensko preizkušnjo in se tako kot novopečeni svetovni prvakosredotočil le na jutrišnji štart.Če gre soditi po zmožnosti regeneracije slovenskih zvezdnikov, bosta spet nared. Ne nazadnje je bilo podobno lani z Rogličem, septembra je slavil zmago na Vuelti, nato bil manj prepričljiv na SP, sledili pa sta dve oktobrski zmagi na dirkah po Emiliji in Tre Valli Varesine. Poskušal je dobiti tudi prvi slovenski spomenik, vendar je na dirki po Lombardiji izgubil taktično bitko in končal na 7. mestu.Zdaj bo prvič nastopil na Liege–Bastogne–Liege (na štartu bosta tudi), tu je aprila lani ognjeni krst z 18. mestom prestal tedaj še 20-letni Pogačar. To je najboljša slovenska uvrstitev na tej dirki in obeta se, da bo letvica od jutri postavljena višje. Veliko vprašanje je, ali bo 2. mestoz dirke po Lombardiji 2008 še naprej najboljša uvrstitev naših kolesarjev na petih spomenikih.Četrtič je na sporedu tudi ženska dirka, ki se je začela ob 8.40, na 135 km dolgi preizušnji so štartale tudi kolesarke ekipe Ale BTC Ljubljana, med katerimi sta slovenski reprezntantki