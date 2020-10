FOTO:Roglič in Pogačar že na zasluženem počitku?

Ljubljana - Naj se pravljica ne konča, si že lep čas govorijo slovenski kolesarski navdušenci, ki so v zadnjih dveh mesecih spremljali neslutene uspehe Tadeja Pogačarja (UAE) in Primoža Rogliča (Jumbo Visma). Nazadnje na najstarejši klasični dirki Liege–Bastogne–Liege, na kateri je »Rogla« slavil prvo slovensko zmago na enem od petih spomenikov, v vrhu pa se mu je poleg tretjeuvrščenega »Pogija« pridružil še četrtouvrščeni Matej Mohorič (Bahrain McLaren).Vendar je tudi najboljših stvari enkrat konec. Vsaj za letos smo v nedeljo morda že videli vse, kar sta lahko ponudila Roglič in Pogačar. Prvi slovenski ...