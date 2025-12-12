Roglič in Tratnik sedanjost, Bohak prihodnost rdečih bikov

»Ne pomnim, da bi v kateri ekipi v enem letu uvedli toliko novosti,« nam je na Majorki zaupal Gregor Gazvoda, nekdanji kolesarski profesionalec, zdaj pa prvi mož stroke v razvojni zasedbi ekipe Red Bull Bora Hansgrohe. Tektonske spremembe je prinesel prihod največjega proizvajalca energijskih pijač na svetu, pri katerem Primož Roglič po prihodu Remca Evenepola morda ne bo več prva violina, a moštvo s ta čas največjim razvojnim zagonom se bo še vedno naslanjalo na slovensko moč in znanje.