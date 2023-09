Roglič in Vingegaard ne bosta napadla Kussa

V nadaljevanju preberite:

Čeprav na 78. Vuelti vse niti v boju za končno zmago s Seppom Kussom, Primožem Rogličem in Jonasom Vingegaardom na prvih treh mestih skupnega seštevka v rokah držijo pri Jumbu Vismi, je bil prvo ime konca drugega tedna dirke Remco Evenepoel (Soudal Quick Step). Belgijski as je po zlomu v kraljevski 13. etapi, v kateri je izgubil dobrih 27 minut, svojo kolesarsko čast rešil z dvema dnevoma brezkompromisnega napadanja in bežanja, ki sta mu skorajda prinesla dve etapni zmagi.