Roglič in Vingegaard sta raje izgubila bitko kot vojno

Papir tudi v kolesarstvu prenese vse, vendar lahko že dež na glavo obrne vse napovedi. To se je zgodilo v uvodni etapi 78. Vuelte, 14,8 km dolgi ekipni vožnji na čas v Barceloni, na kateri je presenetljivo zmago slavila zasedba DSM. Na vrhu so domala vsi pričakovali Jumbo Vismo Primoža Rogliča, Jana Tratnika in Jonasa Vingegaarda, vendar so imele »ose« tudi tehnične težave na razmočeni in proti koncu tudi slabo vidni cesti. Zasedle so šele 11. mesto, tako da slovenski in danski as dirko po Španiji začenjata skoraj pol minute za najnevarnejšim tekmecem Remcom Evenepoelom.

Najbrž si nihče ni upal napovedati, da bo po uvodni etapi Vuelte rdečo majico vodilnega oblekel Lorenzo Milesi, 21-letni italijanski član nizozemske ekipe DSM, ki je pred dobrima dvema tednoma osvojil naslov svetovnega prvaka do 23 let v vožnji na čas. Zdelo se je, da bodo o prvem vodilnem na španskem krogu med seboj odločali kolesarji Jumba Visme, ki so bili v moštvenih preizkušnjah nepremagljivi v tej sezoni in so tudi na štartno rampo v Barceloni prišli z najmočnejšo zasedbo.

Vendar se je na večer začetka Vuelte nad Barcelono, ki se je pred tem kuhala v hudem vročinskem valu, odprlo nebo in naliv je povsem spremenil izhodišča. Za ekipe, ki merijo na končno zmago 17. septembra v Madridu, je ta preizkušnja namesto lova na prvo zmago in začetno prednost, postala preizkušanje mej preračunanega tveganja – kako izgubiti čim manj časa proti tekmecem in poskrbeti za to, da nobeden od kolesarjev ne pristane na tleh in v najslabšem primeru že prvi dan konča dirko.

Vingegaard menjal kolo

Pri tej nameri je bila za razliko od številnih drugih ekip Jumbo Visma uspešna, Roglič in Vingegaard sta raje izgubila prvo špansko kolesarsko bitko kot celotno vojno, njun zaostanek pa tudi ne bi bil tako velik, če Vingegaard ne bi moral sredi preizkušnje zaradi počene pnevmatike menjati kolesa. Preostali jumbovci so kajpak počakali dvakratnega zmagovalca Toura, ki bo v navezi s sokapetanom ekipe zmagovalcem Gira in trikratnim šampionom Vuelte Rogličem bržkone hitro nadoknadil zamujeno.

Italijan Lorenzo Milesi iz ekipe DSM je presenetljivi nosilec rdeče majice. FOTO: Pau Barrena/AFP

Jumbo Visma je za zmagovalci zaostala 32 sekund, ravno toliko pa tudi za špansko ekipo Movistar, ki ima zdaj z Enricom Masom najvišje uvrščenega aduta v boju za vrh v skupnem seštevku. Z opravljenim bi lahko bil zadovoljen tudi Evenepoel, ki je obrambo lanskega zmagoslavja v Madridu sicer začel s 4. mestom ekipe Soudal Quick Step, vendar le 6 sekund za rdečo majico in 26 pred Rogličem in Vingegaardom.

Kljub temu je belgijski zvezdnik bentil v cilju, jezen je bil na prireditelje. Ni jih mogel okriviti za dež, jih je pa lahko za pozen začetek etape (prva ekipa se je na progo podala ob 18.55), zaradi katerega so ob slabem vremenu zadnje ekipe progo prepeljale v mraku.

Profil 2. etape Vuelte. FOTO: Infografika Delo

Prva etapa gotovo ne bo odločila Vuelte, bo pa, kot kaže, dež sfižil tudi jutrišnjo drugo etapo z vzponom na Montjuic v zadnjih kilometrih, ki na papirju zelo ustreza Rogliču. A katalonsko metropolo naj bi tudi jutri ves dan pralo, tako da je vprašanje, ali bo kateri od kandidatov za končno zmago pripravljen tvegati vse za možnost, da pridobi le prgišče sekund.

