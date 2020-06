Roglič je favorit tudi v povratnem dvoboju s Pogačarjem

Ljubljana

Roglič bo štartal zadnji

V Zgornjih Gorjah se bo danes v organizaciji KK Gorje dogajanje začelo ob 11.30 z vzponom na Pokljuko za amaterske in rekreativne kolesarje. Boji za DP v vožnji na kronometer se bodo začeli ob 12.00 z dirkama mlajših mladincev in mladink. Dirka članic se bo začela ob 13.00, favoritinja, novopečena slovenska prvakinja na cestni dirki Urša Pintar (Ale BTC Ljubljana) bo štartala ob 13.05. Sledili bodo člani, vrhunec dirke pa bo na repu štartnega seznama. Kot 34. bo Jani Brajkovič štartal ob 13:41, drugi glavni kandidati za vrh pa bodo drug za drugim štartali na koncu, Jan Polanc ob 13:51, Jan Tratnik ob 13:52, Tadej Pogačar ob 13:53 in Primož Roglič ob 13:54.



Pogačar bi menjal, Roglič ne

Tadej Pogačar bo branil lanski naslov prvaka. FOTO: Leon Vidic/Delo

Jan Tratnik bo adut ekipe Bahrain McLaren. FOTO: Roman Šipić/Delo

- Slovensko prvenstvo v kolesarstvu se bo letos vtisnilo v spomin bolj kot vsa pred njim. Minulo nedeljo je po več kot treh mesecih premora zaradi pandemije dirkanje v Evropi ponovno oživelo ravno na slovenskih cestah, na katerih smo za nameček videli spektakularni dvoboj, v katerem jeugnal. Danes je na vrsti že »povratni dvoboj«, naša zvezdnika se bosta udarila še za naslov prvaka v vožnji na čas.Postati slovenski prvak še nikoli ni bilo tako prestižno in predvsem tako zahtevno. Roglič je moral za svoj prvi naslov v cestni vožnji Pogačarja in druge tekmece ugnati na 8 km dolgem vzponu do Ambroža pod Krvavcem. Tudi v vožnji na kronometer bo šlo strmo navkreber. Jutri bo štart (prvi od več kot 160 tekmovalcev bo štartal ob 12. uri) v Zgornjih Gorjah, cilj pa pri biatlonskem centru na Rudnem Polju. Kolesarji se bodo na 15,7 km dolgi trasi dvignili za 852 višinskih metrov.Jasno je, kdo so kandidati za vrh in kdo je prvi favorit. Lanski naslov v »uri resnice« brani Pogačar, ki je bil najboljši na ravninski trasi od Ljubljane do Domžal in nazaj v sklopu maratona Franja. Ob odsotnosti Rogliča, ki si je v zadnjih letih prislužil sloves najboljšega slovenskega kronometrista. Leta 2017 je na SP v Bergnu osvojil srebrno kolajno, lani pa je slavil kar štiri zmage v tej disciplini, dve na Giru, ter po eno na Vuelti in dirki po Romandiji. Od njegovih 36 zmag med profesionalci jih je 10 v vožnji na čas …»Roglič je prvi favorit, o tem ni dvoma. V zadnjih letih je dokazal, da je izjemen kronometrist, dobro pripravljenost pa je pokazal tudi na DP pod Krvavcem. Tudi naša kolesarja sta zelo dobro pripravljena. Tako Tadej Pogačar kotse dobro počutita in sta motivirana, bomo videli, kaj bodo pokazale ure,« je povedal, športni direktor pri ekipi UAE.Z oceno se strinja tudi njegov kolega pri zasedbi Bahrain McLaren. »Naše barve bodo branili. Pričakujemo uvrstitev na zmagovalne stopničke Tratnika, proga mu sicer ne ustreza najbolj, najboljše rezultate je dosegal na zahtevnih trasah, ki niso bile povsem ravninske ali gorske. Ne trdim, da ne more zmagati, je pa brez dvoma favorit Roglič. V prednosti je tudi pred Pogačarjem, ne nazadnje se je v zadnjih mesecih lahko bolje pripravljal, Tadej je skoraj mesec dni preživel v karanteni v ZAE,« je razmerja moči na vrhu ocenil Štangelj, ki se bo moral, tako kot v drugih ekipah, odločiti za pravo taktiko.Glavno vprašanje je, s kakšnim kolesom se lotiti preizkušnje, ki gre sprva strmo v klanec, v zadnjih petih kilometrih pa je pretežno ravninska. Za prvi del je bolj primerna običajna »specialka«, za drugi »koza« za kronometer. Možna je tudi menjava kolesa ob prehodu s klanca na ravnino, vendar bo povzročila izgubo vsaj 15 sekund …»V naši ekipi se bomo, kot kaže, odločili za mešano taktiko, nekateri bodo menjali kolo, drugi ne, še vedno delamo izračune, kaj se bolj izplača,« je povedal Štangelj.Hauptman se poigrava z zamislijo, da bi tako Pogačar kot Polanc zamenjala kolesi, po informacijah, ki smo jih dobili iz Rogličevega tabora, naj bi se zvezdnik Jumba Visme že s štarta pognal na »kozi«. Brez dvoma nas čaka še ena kolesarska sladica, pred katero v boju za stopničke tudi ne gre odpisati kapetana Adrie Mobil